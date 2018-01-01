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В центре вниманияА в кино сняться хотите?

Дата публикации: Сегодня, 12:48 Просмотрено: 65

В середине марта в Нарве будут проходить съемки фантастического художественного фильма Undergods. В начале следующей недели, 5 февраля, можно поучаствовать в кастинге. И, может быть, именно вам выпадет шанс сняться в кино.

 

А в кино сняться хотите?

 

Над фильмом работает режиссер Chino Moya из Великобритании. Сейчас съемки проходят в Сербии, а потом съемочная группа переместится в Эстонию. В Нарве площадкой для них станет Кренгольм. По словам Салме-Рине Уйбо, таллиннского телережиссера, которая будет проводить кастинг в Нарве, для массовки нужно набрать около 200 человек. Фильм будет рассказывать о будущем, о двух мирах — тюремных заключенных и надзирателей. «Идея фильма - критический взгляд на капиталистический мир», - говорит режиссер Юлия Исхакова, которая помогает проводить кастинг.

А в кино сняться хотите?

 

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