Народу важно. Утомленные музеем

Дата публикации: Вчера, 16:09 Просмотрено: 115

Нарва стремится стать культурной столицы Европы, но в то же время продолжает воевать с собственным музеем. Уже выборы прошли, директор в музее другой и даже председателя совета поменяли, но вместо мира добились перемирия.

Чего мы хотим от нашего музея? Как выйти из тупика без потерь? Может, вернуть музей городу, или наоборот, отдать на содержание государства?

Гости передачи - депутаты Нарвского городского собрания Алексей Мяги и Сергей Горлач.

Cегодня в 19:15

Передача: Народу важно

Ведущие - Юрий Николаев и Сергей Степанов.