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Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в полнолуние 31 января 2018 года: чем это опасно, как уберечься и сохранить здоровье в этот день. 31 января 2018 года – это абсолютно уникальный день с точки зрения астрономии. Ведь в этот день состоится лунное затмение, красотой которого смогут насладиться все любители астрономии. Стоит отметить, что лунное затмение всегда совпадает с фазой полной Луны. Поэтому 31 января 2018 года это будет день полнолуния. Но в 2018 году эти два события совпадают еще с одним, очень интересным и уникальным явлением – суперлунием. Суперлуние – это момент, когда спутник максимально приближен к Земле.



Однако специалисты предупреждают, что данные явления представляют собой не только красоту, которой можно насладиться, но и определенную угрозу. Эксперты говорят, что в полнолуние 31 января 2018 года на Землю может обрушиться мощнейшая магнитная буря, которая способна доставить массу неприятностей огромному количеству людей.



Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в полнолуние 31 января 2018 года: как уберечься и сохранить здоровье в этот день. Чтобы ничто не помешало насладиться вам красотой редких астрономических явлений, попробуйте подготовиться к магнитной буре в полнолуние 31 января 2018 года заблаговременно. Самое главное – это ваш положительный настрой. Необходимо настроиться с самого утра на позитив. Исключите стрессовые и конфликтные ситуации, не вступайте в споры, не общайтесь с теми, кто вызывает у вас негатив. То есть постарайтесь в этот день избегать всего, что вызывает у вас отрицательные эмоции. Контролируйте артериальное давление, прогуляйтесь пешком до работы или обратно. Питайтесь сбалансированно, не забывайте про жидкость. От вредных привычек следует отказаться. Эти простые советы помогут вам свести к минимуму негативное воздействие магнитной бури в полнолуние 31 января 2018 года. Однако в случае ухудшения самочувствия и первых тревожных симптомах следует обратиться к врачу.

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