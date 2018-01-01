Проводится зимнее наблюдение за садовыми птицами

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Орнитологическое общество Эстонии приглашает с пятницы по воскресенье принять участие в зимнем наблюдении за садовыми птицами, это одно из самых популярных в Эстонии видов наблюдений за птицами и крупнейшая инициатива народной науки.

В этом году такое наблюдение проводится в девятый раз, в прошлом году в таком наблюдении приняли участие свыше 2600 друзей природы, которые наблюдали почти 60 000 птиц 64 видов. Зимнее наблюдение за птицами проводится в Эстонии с 2010 года, эта акция удостоена почетного приза Экологического мероприятия года.

Принять участие в наблюдении за садовыми птицами очень просто, и оно займет около часа времени. Следует выбрать в саду или парке место с хорошим обзором и найти на выходных час свободного времени, чтобы в выбранном месте в течение часа пронаблюдать за деятельностью птиц. Например, можно пронаблюдать за собирающимися у кормушки птицами, можно сделать это и прямо из комнаты через окно — одному или вместе с друзьями или членами своей семьи. В течение этого часа нужно записать все виды птиц на месте наблюдения и отметить численность птиц каждого вида.

Свои наблюдения можно направить на онлайн-анкету на сайте наблюдения за птицами или, если нет интернета, в течение недели послать координатору. Первые результаты будут опубликованы 29 января, окончательные в сеедине февраля. Более точные рекомендации размещены на сайте www.eoy.ee/talv.

BNS