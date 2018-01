В Нарвской арт-резиденции начинается серия встреч и выставок

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 139

«Художники в резиденции» - это серия мероприятий в Нарвской художественной резиденции, где можно познакомиться с нынешними художниками-резидентами и посмотреть работы, сделанные ими во время пребывания в Нарве.

27 января в 15.00 в здании резиденции (Йоала, 18) состоится первая встреча. Но сначала всех пригласят на экскурсию по зданию Кренгольмской мануфактуры, а затем посетители смогут посмотреть выставку в самой резиденции. После экскурсии посетители будут приглашены на встречу с художниками, которую проведет Анна Шкоденко, кандидат премии Шарлотты Кехлер.

На нынешней выставке представлена серия работ, выполненных художниками Бен Кроушо (Великобритания) и Шимоном Кула (Польша) в течение их двухмесячной практики в Нарвской арт-резиденции. «Настроенная рутина» исследует историю Кренгольмской мануфактурной компании через призму повседневной жизни рабочих завода и продуктов их труда. Монотонность и повторение как характерные аспекты заводской рутины напоминают методы процесса рисования, такие как использование шаблонов, трафаретов и печати. Основная идея этого проекта отражает переход от ручного труда к массовому производству. Этот момент можно рассматривать как важный шаг в развитии общества, означающий конец ремесленных отношений между объектами и их создателями.

Художники тестируют функциональную сторону живописи. Так, различные шаблоны и учебные иллюстрации из старых справочников по технике вязания становятся источником для иконографических изображений. Вместе они образуют абстрактный узор, напоминающий тканевое переплетение. Работы выражают напряжение между серийным производством и личным творческим импульсом автора. В конечном итоге их можно считать остатками былого производства на Кренгольме, которые стали частью уже постиндустриальной эпохи.

Выставку поддерживают: Narva Museum, British Council in Estonia и Embassy of the Republic of Poland in Tallinn.

