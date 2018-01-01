Предложите свою идею обсуждения на Фестивале мнений

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В шестой раз с 10 по 11 августа в Пайде пройдет Фестиваль мнений. Сейчас организаторы собирают важные для жителей Эстонии темы, чтобы все могли принять участие в дискуссионной демократии и принятии решений, рожденных в ходе обсуждения.

До 4 февраля можно подавать заявки идей дискуссий для Фестиваля мнений и для Фестиваля предубеждений в Юго-восточной Эстонии. Тогда можно будет взвесить какое-то решение, поднять какую-то тему, обсудить в деталях какой-то вопрос, разрешить какое-то противоречие, поделиться новым знанием или представить возможное решение проблемы. Фестиваль мнений получится настолько интересным и влиятельным, насколько мы все вместе его сделаем.

Представляя идею нужно учитывать, что:

– Каждая организация или частное лицо может прислать несколько идей, но в программу все не поместятся. Команда фестиваля выберет те, у которых четкая цель и обоснование, способствующая достижения цели форма дискуссии и состав участников, представляющий различные точки зрения.

– Сейчас мы ждём идеи дискуссий. Распределение дискуссий по тематическим зонам предложит команда фестиваля.

– Можно предложить концепцию целой тематической зоны, то есть скооперироваться с другими командами уже на стадии создания идеи. В этом случае заявки идей следует подавать по одной, но в заглавие добавить и предлагаемое название фестивальной зоны. В этом случае мы оцениваем как сами идеи, так и всю концепцию и по-возможности постараемся сохранить единое целое.

– Вы готовы сами модерировать обсуждение своей темы и сотрудничать с другими авторами идей в одной из зон фестиваля.

– Расходы на проведение дискуссии (палатка, техника, оформление, транспорт и т.д.) несут авторы идеи и организаторы фестиваля сообща, согласно двусторонней договоренности.

– На фестивале мнений организация, ответственная за дискуссию, представляет себя через насыщенную и увлекательную дискуссии, а не благодаря размеру рекламных банеров. Цветные рекламные материалы в этом году нежелательны.

Вопросы и уточнения: info@arvamusfestival.ee

Узнайте больше и предлагайте свою идею здесь.

По информации организаторов фестиваля