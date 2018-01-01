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На предстоящей неделе в Äkkeküla состоятся два лыжных старта, в которых смогут принять участие, все любители лыжного спорта.

В среду 24.01 пройдёт второй этап 5 серийной лыжной серии Äkkeküla по средам. Соревнование пройдёт классическим стилем. Начало в 17:30. Первыми на старт выйдут малыши начиная c 2011 года рождения. На финише всем малышам сладкий приз.

Программа II этапа лыжных сред Äkkeküla:

17:00-17:45 Sekretariaat/Секретариат

17:30 300M. Tillud, Малыши

17:40 500M. MN8

17:45 MN10

18:00 1,4 KM. (1 ring/ круг )MN12-N50+;M70+

18:15 2,8 KM.(2ringi/ круга) M70+; M65; N50+;N40;MN14;

18:45 4,2KM. (3 ringi/ круга) M60;M50;M40;MN;MN18;MN16

Vello Kaaristo memoriaal

В субботу 27.01 - Vello Kaaristo memoriaal: традиционный мемориал нарвского лыжника Vello Kaaristo, который участвовал в зимних Олимпийских играх в 1936 году. Лыжная гонка пройдёт свободным ходом с раздельного старта на дистанциях от 1 до 7,5 км.

На все соревнования регистрация проходит на e-mail reg@akkesport.net, где в теме письма нужно указать в название соревнования (Vello Kaaristo 2018 или Äkke suusasari 2018). В письме указать личные данные участника: имя фамилия, год рождения и организацию за которую вы выступаете.

По информации от Владимира Вшивцева