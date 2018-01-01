С февраля меняется перечень подлежащих возмещению вспомогательных средств

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Для обеспечения доступности жизненно необходимых вспомогательных средств с 1 февраля приостанавливается выплата возмещений расходов на такие вспомогательные средства, отсутствие которых позволяет самостоятельно справляться в повседневной жизни или не причиняет дополнительного вреда здоровью, и/или для которых можно найти альтернативные решения в обычных торговых точках.

Руководитель службы вспомогательных средств отдела социальных услуг Департамента социального страхования Берит Рохтьярв пояснила, что бюджет вспомогательных средств постоянно увеличивался и на сегодняшний день достиг максимума. Если в 2017 г. бюджет вспомогательных средств составил 11,7 миллионов евро, то в текущем году он превышает 12 миллионов евро.

«При этом увеличивается также число лиц, нуждающихся во вспомогательных средствах. В 2016 году их насчитывалось 50 722, в предыдущем году – 54 463, а в настоящем году мы прогнозируем, что их число достигнет 57 508. Для обеспечения доступности жизненно необходимых вспомогательных средств в течение всего бюджетного периода мы должны были сделать определённые выборы», – подтвердила Рохтьярв.

С 1 февраля приостанавливается выплата возмещений расходов на такие вспомогательные средства, которые не являются жизненно необходимыми и/или выпускаются в качестве массовой продукции. К ним относятся, например, произведённые в качестве массовой продукции ортезы для позвоночника и нижних конечностей, ортопедические стельки и определённые виды обуви, педальные тренажёры, пластыри для лечения грыж, увлажняющие салфетки, светильники для чтения и работы, подставки и держатели для книг.

Рохтьярв поясняет, что жизненно необходимыми являются такие вспомогательные средства, отсутствие которых не позволяет человеку самостоятельно справляться в повседневной жизни или причиняет дополнительный вред здоровью, которые используются ежедневно и основную часть времени бодрствования, и для которых не найти альтернативы в обычных торговых точках.

«К примеру, жизненно необходимыми вспомогательными средствами являются протезы, слуховые аппараты, подгузники для людей, страдающих недержанием мочи, инвалидные коляски и т.п. Целью вводимых изменений является предотвращение ситуации, в которой к концу года человек не будет иметь возможности передвигаться по причине отсутствия бюджетных средств», – пояснила Рохтьярв.

Рохтьярв подчеркнула, что выплата возмещений не прекращена, а только приостановлена: «Мы внимательно следим за бюджетом и по возможности восстановим выплату возмещений. При этом мы также укрепляем надзор в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств».

Наряду с приостановлением определённых ISO-кодов с нового года упрощается также получение некоторых вспомогательных средств. К примеру, расширяется круг особенностей, позволяющих повторно ходатайствовать о вспомогательном средстве без необходимости получения справки от врача или реабилитационной комиссии.

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году добавилось 35 занимающихся вспомогательными средствами предприятий, включая две аптечные сети с 205 пунктами обслуживания. На сегодняшний день вспомогательными средствами занимается в общей сложности 89 предприятий с 489 пунктами обслуживания.

Кроме того, с нового года право выдачи справок на получение вспомогательных средств имеют также эрготерапевты и физиотерапевты.

По информации Департамента социального страхования.