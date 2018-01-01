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В центре вниманияНарвская контора Инспекции труда переезжает

Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 48

Нарвская контора Инспекции труда переезжает

 

В связи с переездом, Нарвская контора Инспекции труда будет закрыта с 30 января до 2 февраля. Приёма в эти дни не будет.

Начиная с понедельника, 5 февраля Инспекция труда будет находиться по адресу ул. И.Графова, 21, Нарва.

После переезда изменятся приёмные часы юриста. Приём юриста будет проходить на первом этаже по четвергам с 9:00 до 12:30 и с 13:00 до 15:30. Первый приём юриста в новой конторе состоится 8 февраля.

 

Kristel Abel
teabeosakonna juhataja

 

 

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