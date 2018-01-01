Ненужные игрушки можно отправить нуждающимся через почтовый автомат

Дата публикации: Сегодня, 12:18 Просмотрено: 67

Как сообщает rus.err.ee, в рамках благотворительной кампании под названием "Найдем для медвежонка новый дом", дети и их родители могут бесплатно посредством почтовых автоматов пожертвовать неиспользуемые игрушки в хорошем состоянии.



Игрушки можно бесплатно отправить нуждающимся в помощи через любой посылочный автомат Omniva, после чего они будут переданы детям, которые будут им рады.



Для бесплатной отправки игрушек необходимо предварительно зарегистрироваться здесь, чтобы получить код и руководство по отправке. При отправке на упаковке обязательно нужно указать название кампании "Найдем для медвежонка новый дом".



Дети будут благодарны, если получат целые и чистые игрушки.



Кампания продлится до 31 января.

rus.err.ee