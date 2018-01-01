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В центре вниманияНенужные игрушки можно отправить нуждающимся через почтовый автомат

Дата публикации: Сегодня, 12:18 Просмотрено: 67

Ненужные игрушки можно отправить нуждающимся через почтовый автомат

Как сообщает rus.err.ee, в рамках благотворительной кампании под названием "Найдем для медвежонка новый дом", дети и их родители могут бесплатно посредством почтовых автоматов пожертвовать неиспользуемые игрушки в хорошем состоянии.   

Игрушки можно бесплатно отправить нуждающимся в помощи через любой посылочный автомат Omniva, после чего они будут переданы детям, которые будут им рады.

Для бесплатной отправки игрушек необходимо предварительно зарегистрироваться здесь, чтобы получить код и руководство по отправке.  При отправке на упаковке обязательно нужно указать название кампании "Найдем для медвежонка новый дом".

Дети будут благодарны, если получат целые и чистые игрушки.

Кампания продлится до 31 января.

 

rus.err.ee

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