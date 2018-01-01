Деятелем года гражданского общества стало НКО «Особый мир»

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Союз гражданских объединений EMSL объявил деятелей года гражданского общества. Титула НКО года удостоилось поддерживающее родителей детей с особыми потребностями некоммерческое объединение«Особый мир», инициативой года стали электронные гостевые уроки «Назад в школу», а предприятием года – Rimi Eesti Food AS.

«Победителям этого года свойственно убеждение, что каждый может сделать что-то для общества, а нам всем, в свою очередь, хорошо жить в открытом, заботливом и считающемся с различиями обществом», – описала лауреатов руководитель Союза НКО Кай Кландорф.

Деятели года гражданского общества:

Объединение года: НКО «Особый мир»

«Особый мир» – некоммерческое объединение, поддерживающее семьи, где воспитываются дети с особыми потребностями. С момента основания в 2014 году объединение вовлекло в свою деятельность свыше 300 семей. Цель объединения – предоставление информации и оказание психологической помощи семьям с особыми детьми, создание частной школы с государственной учебной программой для детей с особыми потребностями, изменение отношения общества к людям с особыми потребностями и улучшение их качества жизни. Объединение, которым руководит Юлия Степанова, вовлекает преимущественно русскоязычных жителей, но и активно сотрудничает с эстоноязычными.

Люди миссии года: Сильвер Тамбур, Райнер Стернфельд

Оба они заслуживают признания за свою деятельность, которая делает Эстонию более открытой изнутри и более крупной снаружи.

Сильвер Тамбур основал электронный журнал estonianworld.com и проводит серию мероприятий Estonishing Evenings. По его инициативе многие иностранцы лучше познакомились с Эстонией, а также он способствовал распространению дружелюбного и открытого образа мыслей.

Райнер Стернфельд – проживающий в Силиконовой долине эстонский предприниматель, чья серия подкастов «Глобальные эстонцы» (эст. "Globaalsed eestlased") создает портреты эстонских мыслителей по всему миру. В посвященной юбилею республики серии он совместно с успешными эстонцами со всего мира осмысляет наше место и нашу жизнь в свободном мире, чтобы открыть себя и учиться на опыте друг друга.

Голос года: Анника Лаатс

Анника Лаатс – пастор прихода Харью-Ристи, которая отличается заботливостью, а также страстной поддержкой равного обращения и многообразия. Также она вкладывает свою энергию и время в Таллиннскую больницу Диакония, создание мемориала «Детей тишины» и интеграцию семьи беженцев в общине Харью-Ристи.

Мотиватор года: лидерская программа "Superheroes"

Действующая второй сезон программа “Superheroes” обучает девочек в возрасте 13-17 лет лидерству и навыкам управления. «Я хочу. Я смогу. Я сделаю», – так звучит девиз программы, которая действует, чтобы открыть таящийся в девочках потенциал изменить мир к лучшему. В течение четырех месяцев в программу вовлекаются девочки из различных уголков Эстонии и семей с разным домашним языком. Будущих супергероинь под руководством Эвы-Кристийны Пономарев вдохновляют женщины, которые служат примером благодаря своей мудрости, способностям и/или управленческим навыкам. Кроме того, в качестве добровольцев в программу вовлечено множество других профессионалов.

Инициатива года: электронные гостевые уроки «Назад в школу»

В этом учебном году инициатива «Назад в школу» подарит Эстонии 100 электронных гостевых уроков. Цель подарка – подтолкнуть школьников осмыслять происходящее в обществе Эстонии, мечтать и высказывать идеи по тому, как изменить жизнь в Эстонии к лучшему. В организацию электронных уроков были вовлечены школьники, предложившие темы, о которых они хотели бы услышать от приглашенных учителей. Благодаря техническим решениям формат позволяет каждой школе принять участие в уроке приглашенного учителя и дает возможность обсудить важные темы одновременно по всей Эстонии. Благодаря этому, уроки уже прошли во многих школах, куда приглашенные учителя так бы не добрались.

Предприятие года: Rimi Eesti Food AS

Rimi Eesti много лет отличал подход ответственного предприятия, пропагандирующего здоровый и щадящий подход: будь то уравновешенное питание, упаковки, возобновляемая энергия или отечественная хуторская еда. Особенно Rimi отличается привлечением персонала с частичной трудоспособностью и просвещением своих работников и клиентов на темы покупки и употребления алкоголя – как среди взрослых, так и, в особенности, среди молодежи.

Кандидатуры на титул деятелей года могли выставлять все желающие, победителей выбрал Союз НКО EMSL. Союз НКО отмечает наиболее выдающихся деятелей гражданского общества с 1996 года. С лауреатами прошлых лет можно ознакомиться здесь.

По информации Союза некоммерческих организаций и фондов Эстонии.