В центре внимания«Золотое кольцо Гунгербурга» переиздано и дополнено
Дата публикации: Сегодня, 12:35 Просмотрено: 70
Виктор Стрелков представляет свою новую книгу.
В субботу, 20 января, в 14.00 Нарвская центральная библиотека приглашает на презентацию книги известного в Эстонии краеведа Виктора Стрелкова «Золотое кольцо Гунгербурга. Курорт Нарва-Йыэсуу и его окрестности».
Эта книга – дополненное переиздание предыдущей книги автора «Золотое кольцо Гунгербурга». В данном издании книги есть резюме на английском языке, автором которого является Надежда Суханова (г. Москва), переводчик-синхронист, тележурналист, более 20 лет проработавшая редактором и продюсером в РИА «Новости» и на телевидении.
Думается, что эта книга будет интересна историкам, краеведам, молодому поколению жителей и гостей Нарва-Йыэсуу, Нарвы, а также многочисленным гостям наших городов.
На презентации можно будет приобрести экземпляр книги с автографом автора.
Вход свободный.
По информации Нарвской центральной библиотеки