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В центре внимания«Золотое кольцо Гунгербурга» переиздано и дополнено

Дата публикации: Сегодня, 12:35 Просмотрено: 70

Виктор Стрелков представляет свою новую книгу.

«Золотое кольцо Гунгербурга» переиздано и дополнено

В субботу, 20 января, в 14.00 Нарвская центральная библиотека приглашает на презентацию книги известного в Эстонии краеведа Виктора Стрелкова «Золотое кольцо Гунгербурга. Курорт Нарва-Йыэсуу и его окрестности».
Эта книга – дополненное переиздание предыдущей книги автора «Золотое кольцо Гунгербурга». В данном издании книги есть резюме на английском языке, автором которого является Надежда Суханова (г. Москва), переводчик-синхронист, тележурналист, более 20 лет проработавшая редактором и продюсером в РИА «Новости» и на телевидении.
Думается, что эта книга будет интересна историкам, краеведам, молодому поколению жителей и гостей Нарва-Йыэсуу, Нарвы, а также многочисленным гостям наших городов.
На презентации можно будет приобрести экземпляр книги с автографом автора.

Вход свободный.

 

По информации Нарвской центральной библиотеки

«Золотое кольцо Гунгербурга» переиздано и дополнено

 

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