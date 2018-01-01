Начинается конкурс "Друг культуры 2017"

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Министр культуры Индрек Саар объявил конкурс "Друг культуры 2017". Как всегда, титул предназначен частным лицам, учреждениям, предприятиям и организациям, которые в течение года внесли в сферу культуры особый вклад или поддержали деятелей культуры делом.

По словам министра культуры Индрека Саара, конкурсы "Друг культуры" последних лет подтверждают, что сотрудничество между предприятиями и организаторами культурных мероприятий можно охарактеризовать как плотное и взаимовыгодное. "В течение года многократно задавался вопрос, кто и где должны получать государственную поддержку. Тем больше нас радуют такие социально мыслящие предприниматели и меценаты, которые считают, что культура — наше общее поле, которое нужно обрабатывать. Государство высоко ценит, поддерживает и всячески способствует созданию добрых партнерских отношений", — добавил министр.

Кандидатов могут предлагать все организации, связанные со сферой культуры, но в этом году каждый организатор культурных мероприятий может выдвигать только одно предложение на титул. Кандидатом на звание не может быть Министерство культуры и учреждения в его юрисдикции, их работники или организованные ими проекты. Также в учет не будут приниматься и другие государственные учреждения или учрежденные государством организации. Об условиях конкурса читайте также здесь.

Для представления кандидата следует заполнить на сайте Министерства культуры электронную анкету. Разрешается выдвигать лиц и организации, не представленных к премии в предыдущие годы. Выдвижение кандидатов открыто до 4 февраля 2018.

Из числа кандидатов будут выбраны друзья культуры, а также три главных премии, или "Друга культуры года". Министр культуры Индрек Саар объявит лауреатов конкурса на традиционной церемонии "Друга культуры" 7 марта 2018 года в Эстонском историческом музее в Маарьямяги.

Министерство культуры отмечает дружественные культуре предприятия и предпринимателей с 2012 года. В прошлом году звания "Друг культуры года" были удостоены AS DNB Pank и Nordea Bank AB, газета Postimees, а также Ааре Каарма. Список друзей культуры прошлых лет Вы найдете здесь.

К пресс-релизу приложен традиционный приз, вручаемый Друзьям культуры года, "Undefined Useful Object", автором которого является Кярт Оявеэ.









