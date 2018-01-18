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Вам словоВ Нарве создается Экологический круглый стол

Дата публикации: Вчера, 16:59 Просмотрено: 119

Приглашаем всех заинтересованных на первую встречу «Экологического Круглого стола Нарвы», которая состоится в четверг, 18 января 2018 года в 16:00 в конференц-зале MTÜ "Uus Sild" по адресу - Хайгла 6, Нарва, 3-й этаж (около городской больницы).

В Нарве создается Экологический круглый стол

В 2018 году наш проект «People´s Parks продолжит свою деятельность уже в формате «Экологического Круглого стола Нарвы» и охватит более широкий круг тем:

- развитие экологического образования и просвещения в нашем городе;

- создание экологического информационного портала;

- подготовка и реализация экологических проектов на различные темы (благоустройство, озеленение, предотвращение возникновения и сортировка отходов и т.д.) ;

-вовлечение в совместную общественную деятельность представителей всех секторов общества: городских жителей, квартирных товариществ, школ и детских садов, предпринимателей, журналистов и общественных организаций;

-формирование механизма взаимодействия и сотрудничества с администрацией города.

Темы для обсуждения на встрече:

  • организация Круглого стола и распространение информации о нём;

  • цели и задачи «Экологического Круглого стола Нарвы»;

  • основные направления деятельности;

  • создание информационной структуры;

  • существующие возможности и ресурсы, взаимодействие и сотрудничество.

Поддержкой в информационном обмене станет для нас и созданная нами группа в Facebook : Ida-Viru Ekoportaal

Если вы захотите принять участие в нашей первой встрече, то просим вас зарегистрироваться по ссылке.....

https://goo.gl/forms/SBVPKVMJrhf8odkE2

 

Наталья Полякова

MTÜ "Uus Sild"

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