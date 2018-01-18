В Нарве создается Экологический круглый стол

Вам словоВ Нарве создается Экологический круглый стол
Дата публикации: Вчера, 16:59 Просмотрено: 119
Приглашаем всех заинтересованных на первую встречу «Экологического Круглого стола Нарвы», которая состоится в четверг, 18 января 2018 года в 16:00 в конференц-зале MTÜ "Uus Sild" по адресу - Хайгла 6, Нарва, 3-й этаж (около городской больницы).
В 2018 году наш проект «People´s Parks” продолжит свою деятельность уже в формате «Экологического Круглого стола Нарвы» и охватит более широкий круг тем:
- развитие экологического образования и просвещения в нашем городе;
- создание экологического информационного портала;
- подготовка и реализация экологических проектов на различные темы (благоустройство, озеленение, предотвращение возникновения и сортировка отходов и т.д.) ;
-вовлечение в совместную общественную деятельность представителей всех секторов общества: городских жителей, квартирных товариществ, школ и детских садов, предпринимателей, журналистов и общественных организаций;
-формирование механизма взаимодействия и сотрудничества с администрацией города.
Темы для обсуждения на встрече:
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организация Круглого стола и распространение информации о нём;
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цели и задачи «Экологического Круглого стола Нарвы»;
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основные направления деятельности;
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создание информационной структуры;
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существующие возможности и ресурсы, взаимодействие и сотрудничество.
Поддержкой в информационном обмене станет для нас и созданная нами группа в Facebook : Ida-Viru Ekoportaal
Если вы захотите принять участие в нашей первой встрече, то просим вас зарегистрироваться по ссылке.....
https://goo.gl/forms/SBVPKVMJrhf8odkE2
Наталья Полякова
MTÜ "Uus Sild"