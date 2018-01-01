Автоводителям следует учитывать штормовой ветер

В центре вниманияАвтоводителям следует учитывать штормовой ветер
Дата публикации: Вчера, 17:40 Просмотрено: 109
Департамент шоссейных дорог просит автоводителей во вторник, 16 января, вечером и в ночь на среду, 17 января, учитывать штормовой ветер на дорогах.
Во второй половине дня поверхность основных и крупных шоссе преимущественно сухая, и по прогнозу, во вторник вечером и в ночь на среду ожидается погода преимущественно без осадков, сообщил BNS департамент шоссейных дорог.
Вечером и в ночь на среду на материковой части страны ожидается юго-восточный ветер порывами до 17, на островах и побережье 15-20, порывами 22-27 м/сек. Рано утром на островах пройдет снег, ожидается метель.
BNS