Автоводителям следует учитывать штормовой ветер

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Департамент шоссейных дорог просит автоводителей во вторник, 16 января, вечером и в ночь на среду, 17 января, учитывать штормовой ветер на дорогах.

Во второй половине дня поверхность основных и крупных шоссе преимущественно сухая, и по прогнозу, во вторник вечером и в ночь на среду ожидается погода преимущественно без осадков, сообщил BNS департамент шоссейных дорог.

Вечером и в ночь на среду на материковой части страны ожидается юго-восточный ветер порывами до 17, на островах и побережье 15-20, порывами 22-27 м/сек. Рано утром на островах пройдет снег, ожидается метель.

BNS