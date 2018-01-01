Конкурс творческих работ «О, чудо!»

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Нарвский музей совместно с Государственным музеем истории религии (Россия, г.Санкт-Петербург), Вологодским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником (Россия, г. Вологда) и анимационной студией "Балтийское телевидение" приглашают принять участие в международном музейно-педагогическом проекте «О, чудо!», посвящённом чуду как феномену культуры.

Что такое чудо? Почему каждый человек мечтает о чуде, несмотря на знания о законах природы? Есть ли место для чудес в современном мире? Что такое чудо? Это нечто небывалое, сверхъестественное, поразительное, удивляющее своей необычайностью.

С точки зрения философии, чудо – это необычное событие, противоречащее естественному ходу вещей. Проект «О, чудо!» предлагает каждому участнику задуматься о феномене чуда и представить свои ответы в художественной форме.

Главная составляющая проекта «О, чудо!» – конкурс детских художественных работ, созданных в любой технике.

Работы всех участников будут представлены в «Виртуальной галерее» конкурса на Интернет-сайте музея www.gmir.ru

По результатам интерактивного on-line голосования будет вручаен «Приз зрительских симпатий».

По итогам Конкурса все его участники будут награждены грамотами, победители - дипломами и призами, предоставляемыми спонсорами проекта.

Работы победителей будут экспонироваться на Международной выставке в Музее истории религии в дни весенних школьных каникул, а также на площадках партнёров проекта и других экспозиционных пространствах.

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике следующих номинаций:

- «Чудеса и легенды края» (Чудеса в истории города или региона)

- «Чудеса света» (Чудеса в мировой истории)

- «Какой чудесный день!» (Чудеса в моей жизни)

При оценке представленных творческих работ принимается во внимание:

* соответствие работы тематике конкурса;

* соответствие номинации;

* наличие оригинального авторского взгляда

Работы принимаются в замке, каб. 207, до 1. февраля 2018 г.

Инфо: тел. 3599233, e-mail

info@narvamuuseum.ee



