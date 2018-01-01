Новый закон позволяет арестовывать у должников часть минималки

Дата публикации: Вчера, 17:07 Просмотрено: 104

По оценке судебных исполнителей, в Эстонии должники защищены сильнее, чем кредиторы.

”Это означает, что люди с более низким доходам могут оставаться должниками долгие годы и пытаются при помощи различных схем использовать свои законные права”, — отметила канцлер Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Кристи Хунт.

На прошлой неделе вступили в силу поправки к закону об исполнительном производстве, которые позволяют арестовывать до 20% доходов с минимальной зарплаты (500 евро) должника. Ранее накладывать арест можно было лишь на ту часть дохода, которая превышает минималку. Так теперь, например, если должник зарабатывает 500 евро и если на него не распространяются установленные законом различия, то из этой суммы можно арестовать 100 евро (20%).

Если должник зарабатывает меньше минималки, то ему останется лишь сумма в размере прожиточного минимума, то есть 140 евро.

”В определенных случаях доход должника у одного работодателя может быть таким маленьким, что, если после вычета налогов из его дохода удержать 20%, то полученная сумма будет меньше прожиточного минимума. Если должник один воспитывает ребенка или детей, то прожиточный минимум семьи увеличивается”, — сказала Хунт.

”Здесь важно еще раз подчеркнуть, что по части данного положения каждый случай можно рассматривать отдельно и исходить из конкретных обстоятельств, и больше всех о них осведомлен конкретный судебный исполнитель”, — добавила она.

Поскольку самым крупным кредитором является государство, то исполнители надеются благодаря этой поправке в течение двух лет собрать около 6 млн евро долгов.