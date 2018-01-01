Старый Новый год: традиции, приметы и обычаи праздника в мире

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Если вам по каким-либо причинам не удалось как следует повеселиться в ночь с 31 декабря на 1 января, то сегодня ночью вам будет предоставлен еще один шанс.

Откуда взялся Старый Новый год

До начала XX века вся Российская империя, не оглядываясь в этом вопросе на Европу, жила по юлианскому календарю, в котором не был предусмотрен високосный год. Этот календарь был крайне неточным, и с каждым столетием расхождение с григорианским летоисчислением нарастало все больше.

В 1918 году Советское правительство решило заняться этой временной проблемой и приняло решение о переходе на григорианский календарь исчисления времени. Поле подписания декрета о переходе на новое летоисчисление советские граждане, уснув 31 января 1918 года, проснулись 14 января следующего. С тех пор сложилась привычка праздновать Новый год дважды.

Новый год на Руси

Непременными атрибутами этого праздника на Руси являлись:

запекание 2–3-недельного поросенка;

щедрая кутья, подчеркивающая окончание поста;

лепешки и/или вареники с сюрпризами;

блины и пироги, которыми благодарили и тех, кто приходил колядовать.

Лепить лепешки и вареники было принято всей семьей. В них прятали различные сюрпризы. Это символизировало гадания на то, что ждет в будущем году. Очень ярким украшением праздника были колядки. И колядовать ходили только до полуночи, пока не разгулялись нечистые силы. 13 января молодые девицы и парни прятались под масками, а одного из парней наряжали в женские одежды.

В некоторых землях Российской империи на Новый год было принято сжигать“Дидуха” (деда). Для этого заранее готовили сноп соломы, а после окончания колядок выходили на перекресток, поджигали сноп и, когда основное пламя уменьшалось, начинали прыгать через костер, прощаясь с нечистой силой. Все это сопровождалось песнями, танцами, частушками и другими игрищами. Так, например, как пишет исследователь старорусских обычаев Жанна Андриевская в своем инстаграм, ходили группами и весело распевали под окнами домов, обращаясь шуточно к хозяевам: “Кто подаст пирога — тому двор живота” или “Кто не даст лепешки — завалим окошки”. Если хозяева не открывали окон и ворот, год обещал им материальные потери. А если мало дали, то могли в свой адрес услышать и пожелания проклятий: “Хозяева, будь вам кол и могила, да ободрана волками ваша кобыла”.

Еще одну красивую традицию, связанная с бытом крестьян, рассказывает портал NewYearParty.ru: утром с пожеланиями счастья, здоровья и богатства ходили по домам родных и друзей “посевать” зерно. Неизвестно откуда пошел этот обычай, но у него были свои правила:

обсыпать зерном могли только лица мужского пола, так как считалось, что девушки счастье принести не могут;

первыми посещались дома крестных родителей;

зерна тщательно собирались и хранились до весны, чтобы их смешать с яровыми.

Варилась также особая каша. Крупу для нее насыпала самая старая женщина семьи. Воду из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из амбара доставалась в два часа ночи. Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее. Пока не истопиться печь ингредиенты оставляли без внимания. Потом когда готовили кашу, вокруг садились все члены семьи. Женщина размешивала ее, приговаривая особые слова. Затем помещали кашу в печь и ждали результата: если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, поэтому никто ее не ел; при лопании горшка поступали аналогично, так как это было к болезням; много пенки сверху предвещало пустые хлопоты; наваристая вкусная каша означала урожай и счастье всем домочадцам.

За стол садились поздно вечером всей семьей, и этот ужин нельзя было пропустить. В это время продолжались Святки, поэтому использовались и новогодние гадания. Принято было гадать на суженого, на нитях на скорую свадьбу, исполнение желания, появление ребенка и др. Традиции могли отличаться в зависимости от места проживания, а также от почитания святых. У некоторых деревень были свои святые, которым дополнительно уделяли внимание, когда шел Новый год.

Внимательно относились к приметам, среди которых особенно выделились следующие:

- первой на Новый год в дом вошла девушка — к беде;

- первый день Нового года был теплым, то лето будет хорошим;

- иней на деревьях означал урожайный год;

- запрещалось в первый день Нового года считать мелкие деньги, чтобы не лить слезы.

- не давали и не брали в долг;

- если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным;

- услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополнении.

Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был спокойным и плодовитым.

Украина

В украинских городах и селах традиции и ритуалы встречи Нового года по старому стилю обусловлены тем, что праздник совпадает с днем Меланки и днем Василия. На Меланку в Украине готовят вкусные и сытные угощения, а потому канун Старого Нового года имеет название Щедрый вечер. Вечером 13 января хозяева и гости собираются за богато накрытым столом и празднуют приход Нового года. А уже на следующий день, 14 января незамужние девушки гадают на свою судьбу, суженого, свадьбу, рассказывает портал Ivona.

Швейцария

Старый Новый год также празднуют и в Швейцарии. Жители кантона Аппенцель в XVI веке не приняли реформу Папы Римского Григория XIII и до сих пор отмечают праздник в ночь с 13 на 14 января. Здесь этот праздник называется “Старым днем Святого Сильвестра” и связан с многочисленными гуляниями и весельем. Мужчины надевают костюмы Сильвестр-Клаусов трёх видов: лесных (с еловыми ветками), злых (со страшными масками) и добрых (с высокими кокошниками и ромашкой во рту). Они ходят от фермы к ферме, распугивая коровьими колокольчиками злых духов, рассказывает портал PNP.

Современный Старый Новый год

Старый Новый год в начале XXI века — тихий и спокойный праздник. Кто-то его отмечает, считая своеобразным продолжением новогодних празднеств, а кто-то и вовсе забывает. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января. Но некоторые народы сохранили свои особые традиции празднования Старого Нового года.