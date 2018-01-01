В Банке Эстонии будут продавать посвященные олимпийским играм монету и марку

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 63

В пятницу в музее Банка Эстонии будут продавать сувенирную монету и почтовую марку, посвященные олимпийским играм в Пхёнчхане.

В 12 часов на продажу в музее Банка Эстонии поступит серебряная сувенирная монета, посвященная эстонским спортсменам, участвующим в олимпийских играх в Пхёнчхане. Только в этот день в музее центробанка также можно будет купить выпущенную Почтой Эстонии почтовую марку, посвященную олимпийским играм в Пхёнчхане, и конверт первого дня.

Сувенирная монета качества пруф отчеканена из серебра 925 пробы, весит 28,28 грамма, ее диаметр 38,61 мм. Тираж монеты 2000. Конкурс выиграла работа итальянской дизайнера Кармен Теста. Монеты отчеканил монетный двор Литвы.

Фотографии монеты доступны на сайте Банка Эстонии.

Музей Банка Эстонии по адресу бульвар Эстония, 11 открыт со вторника по пятницу с 12 до 17 часов, а по субботам с 11 до 16 часов.

На марке и конверте первого дня изображены фигуры спортсменов на зимнем фоне. Номинальная стоимость почтовой марки 1,50 евро, тариф простого письма с международной доставкой. Марка выпущена тиражом 40 000 и напечатана типографией Vaba Maa. Одновременно с маркой выйдет конверт первого дня и будет использоваться штемпель первого дня. Марку оформил художник Индрек Ильвес.

BNS