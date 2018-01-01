ОПРОС. Какая цена за проезд устроила бы и таксистов, и их клиентов?

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ПРИВЫЧНАЯ ЦЕНА - 2 ЕВРО ЗА ПРОЕЗД НА ТАКСИ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГОРОДА НАРВЫ В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА ВДРУГ БЫЛА ПЕРЕСМОТРЕНА НЕКОТОРЫМИ ПЕРЕВОЗЧИКАМИ И СТАЛА НА 50 ЦЕНТОВ БОЛЬШЕ. НО НАСКОЛЬКО ОПРАВДАНО ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГУ НАРВСКОГО ТАКСИ, И НЕ БУДЕТ ЛИ ОНА РАСТИ ВПРЕДЬ? КАКАЯ ЦЕНА ЗА ПРОЕЗД В ТАКСИ ПО НАРВЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, УСТРОИЛА БЫ И ТАКСИСТОВ, И ИХ КЛИЕНТОВ?





Денис:

- Я пользуюсь услугами такси почти каждый день. А, бывает, и по несколько раз в день. Часто выбираю Gold Takso, они делают скидки постоянным клиентам. Но на этой неделе совсем неожиданно для меня пришлось платить за поездку 2,5 евро. Не знаю, какие затраты несёт таксист или таксофирма в Нарве. Ведь некоторые, например, покупают российский бензин, который дешевле, хотя сейчас его доля, наверное, уменьшилась. Никто не занимался бы извозом, если бы он был совсем невыгодным.





Галина:

- Года два-три назад уже хотели установить цену на такси в 2,5 евро, тогда это не получилось, им, наверное, не разрешили это сделать. Езжу на такси часто, всегда одна и та же фирма. В конце прошлого года ехала за 2 евро, это была моя «четвёртая поездка», за пятую я заплачу 1 евро, мне это очень выгодно. Но я пока не слышала о подорожании услуг такси, хотя, если сделают цену 3 евро, я, наверное, соглашусь с этой ценой. Вот в Силламяэ, слышала, такси стоит 5 евро, у нас в Нарве, получается, оно всё равно значительно дешевле.





Алиса:

- Для меня такси - это способ доехать до работы, а вечером - домой. Получается, два раза в день я плачу по 2 евро, что меня вполне устраивает. В семье я работаю одна, поэтому повышение цены на такси для меня чувствительно, то есть если будет 2,5 евро, то, соответственно,я буду платить уже 5 евро в день. Вариант с городскими автобусами пришлось отбросить, ведь маршрут, на котором я могу доехать до работы, всё равно мне мало подходит, как и его расписание, из-за которого я прихожу на работу слишком рано, а уезжаю слишком поздно.





Игорь:

- Работаю таксистом шестой год, четыре года мы ездим с тарифом 2 евро. Пять лет назад было даже 1,5 евро. Как я понимаю, в этом году повышение цены за проезд до 2,5 евро полностью оправдано. 50 центов - это не такие большие деньги. Сервис становится дороже, также и топливо, все эти затраты нужно компенсировать, и дело вовсе не в зарплатах таксистов, которые вряд ли повысятся, а именно в тех расходах, какие они несут. Я работаю честно, машина моя в хорошем состоянии (не «ведро»!), поэтому так и говорю.





Тынис:

- Слышал, что повысили цену на такси, но я так мало пользуюсь их услугами, что для меня этот вопрос о двух или трёх евро вообще ничего не значит. На автобусах тоже не езжу вот уже шесть или семь лет. Хожу пешком, и только пешком. Город маленький, а свежий воздух — это хорошо для здоровья. О такси я вспоминаю только в экстренных случаях, например, если очень опаздываю. Но для тех, кто часто ездит, два евро, на мой взгляд, это оптимальная цена.





Опрос провели: Елена Полуэктова и Сергей Башилов





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