Отдайте свой голос: кому пожертвовать 15 000 евро с целью смягчения проблем питания в Эстонии

Дата публикации: Вчера, 12:03 Просмотрено: 97

В рамках юбилейного года Эстонии R-Kiosk начинает кампанию, призывающую поддержать идеи http://rkiosk.ee/heakohv/, привлекающие внимание к существующим в обществе проблемам питания. Проголосовать можно за такие инициативы, как: приобретение продуктов лечебного питания для больных детей или передача продуктовых пакетов малообеспеченным семьям, а также строительство погреба для детского дома или создание собственного

огородного участка для небольшой школы. R-Kiosk планирует пожертвовать в ходе кампании 15 000 евро.

«Пища влияет на качество нашей жизни. Именно поэтому мы решили сделать фокусом этих пожертвований полезную для здоровья и разнообразную пищу», – говорит Сильвия Уус из R-Kiosk. Поступило более полусотни заявок, из которых с помощью эксперта было отобрано восемь проектов, поставленных на народное голосование.

По словам представителя R-Kiosk, выбор дался крайне сложно из-за огромного количества проектов, ведь деньги, конечно же, хотелось пожертвовать всем.

«Совершая предварительный выбор, мы исходили из того, чтобы нуждающиеся в помощи люди были из разных уголков Эстонии, и чтобы инициатива обладала потенциалом воздействия на изменение поведенческих привычек также в долгосрочной перспективе», – поясняет Уус.

Проголосовать можно до 24 февраля здесь http://rkiosk.ee/heakohv/ru/, в списке - восемь организаций: Детский фонд Клиники Тартуского университета,

Продуктовый банк, Кийклаский детский дом, Таллиннская ассоциация по поддержке детей и молодежи с особыми потребностями, Ториский социальный дом, Кихнуская школа, Частная школа «Интеллект» и Таллиннская школа обслуживания.

Исследования доказывают, что в Эстонии среди взрослого населения продолжает сохраняться серьезная проблема избыточного веса. Дети не потребляют в достаточном количестве фруктов и овощей. Десятки тысяч жителей Эстонии живут на грани бедности, и у них могут возникать проблемы с обеспечением себя повседневным питанием.

Именно поэтому руководитель R-Kiosk хочет привлечь внимание к важности разнообразных и полезных для здоровья продуктов питания, а также к их

доступности для тех, кто не может этого себе позволить.

Сумма пожертвования складывается из поступлений, получаемых от продажи горячих напитков в сине-черно-белых стаканчиках. С каждого стаканчика 5 центов поступает в общую копилку пожертвований.

В туре голосования люди смогут выбрать четыре идеи, и 1 марта на странице R-Kiosk в Facebook состоится окончательное голосование, в ходе которого 15 000 евро будут распределены в соответствии с набранными голосами. Данное начинание является подарком R-Kiosk к 100-летней годовщине Эстонской Республики.

AS R-Kiosk Estonia принадлежит норвежской семейной компании Reitan Group, являющейся второй по величине в Европе розничной торговой сетью, продающей товары первой необходимости. Цель R-Kiosk – предлагать вкусный и полноценный стритфуд для поддержания активности людей с быстрым жизненным темпом на протяжении всего дня.

BNS