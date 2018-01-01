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В центре вниманияДепартамент социального страхования переезжает на новое место

Дата публикации: Сегодня, 13:11 Просмотрено: 353

Нарвское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования закрыто с 31 января по 2 февраля по причине переезда.
В эти дни приёма клиентов не будет. С понедельника, 5 февраля, Нарвское бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования будет работать по новому адресу: Графова 21, Нарва (I. Grafovi 21, Narva).

 

Департамент социального страхования переезжает на новое место

 

Часы работы бюро обслуживания клиентов на новом месте не изменятся. Нарвское бюро обслуживание клиентов открыто: ПН 8.30–18, ВТ-ЧТ 8.30–16.30, ПТ 8.30–13.

При возникновении вопросов информацию можно получить по инфотелефону Департамента социального страхования 6121360 или по эл. почте info@sotsiaalkind-lustusamet.ee.

По информации Департамента социального страхования

Департамент социального страхования переезжает на новое место

 

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