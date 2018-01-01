ОПРОС. Чего Вы ждёте от приезда президента в Нарву?

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НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНИИ КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД ХОЧЕТ ПОЖИТЬ И ПОРАБОТАТЬ ОДИН МЕСЯЦ В НАРВЕ, ПОЯВИЛАСЬ В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА. ПРИЧЕМ, ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ КАНЦЕЛЯРИЕЙ. ЧЕГО ВЫ ЖДЁТЕ ОТ ПРИЕЗДА ПРЕЗИДЕНТА?



Елена:

- Прежде всего, приезд Керсти Кальюлайд может принести изменения в сознание жителей Эстонии и, конечно, нарвитян. Задумав это, наша президент предлагает нам новый камертон для отношений в эстонском обществе. Для нас это может означать и то, что г-жа президент понимает: что жизнь не протекает только в границах Кадриорга и для неё важны все люди, все города Эстонии. Вот и празднование 100-летия ЭР спланировано так, чтобы охватить больше мест в стране, в том числе и таких, которые не избалованы столичным вниманием.





Татьяна:

- Я жду от этого приезда перемен в лучшую сторону. Городским властям придётся подготовить город к приезду президента, подправить кое-что. Пусть президент пообщается по-русски с горожанами, погуляет по променаду, зайдёт в Нарвскую центральную библиотеку, в обычный магазин. Пусть она больше будет говорить с простыми людьми на улицах, чем с чиновниками в мэрии или на каких-то официальных встречах в Колледже ТУ. Если она будет в Нарве не день-два, а целый месяц, то может, она больше узнает о наших проблемах, проникнется ими?





Владимир:

- Я слышал о приезде президента в Нарву, она собирается быть у нас со всей своей канцелярией. Ну пусть посмотрит, как мы живём, только я не думаю, что она что-то у нас изменит. Пусть поселится в гостинице, думаю, что наш президент не станет искать каких-то особых дорогих апартаментов, это не такой человек. Впрочем, это не наше дело. Мы со своей стороны можем достойно встретить человека. Мне вот звонила племянница из Ивангорода, рассказала, что у них плохо убирают улицы, а у нас город чистый, красивый.







Тамара:

- Я что-то слышала про приезд президента в Нарву, но если честно, даже не знаю, как её зовут. Неужели она будет жить здесь целый месяц? С семьёй? Знаю, что у неё трое детей (женщина ошиблась, у Керсти Кальюлайд четверо детей, прим ред.), а больше ничего про неё сказать не могу, ни плохого, ни хорошего. Поэтому я ни «за», ни «против» её приезда. Я ведь не жду каких-то изменений, поэтому, наверное, у меня такое отношение к этому. Ровное. Приедет — хорошо, а не приедет, так и ещё лучше. Так в народе говорят, вы уж извините меня!





Ирина:

- Про то, что осенью в Нарву приезжает президент Эстонии, я не знала, потому что живу в Ивангороде. Но если вы меня спросили, то у меня есть мысли по этому поводу. Очень-очень нравится Нарва, в советское время я здесь работала, и у меня много воспоминаний о вашем городе. Было много красивых мест, которые сейчас пришли в полное запустение. Поэтому поводите вашего президента как в народе говорят «козьими тропами», приведите её и к зданию ДК Герасимова. Ведь это ваш президент, может, она сумеет на что-то повлиять?





Опрос провели Сергей Башилов и Елена Полуэктова





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