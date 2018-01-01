Утверждены размеры страхового возмещения по безработице на 2018 год

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Правление Кассы по безработице утвердило размеры страхового возмещения по безработице на 2018 год: максимальный составит 1446 евро и 15 центов в месяц, минимальный – 242 евро и 73 цента (минимальная дневная ставка - 7,83 евро).

Основанием для расчета максимального размера страхового возмещения по безработице является трехкратный размер средней заработной платы в Эстонии за один календарный день. В этом году средняя заработная плата за один календарный день составляет 31 евро и 10 центов, сообщил в среду, 3 января, портал новостей вещания со ссылкой на пресс-службу Кассы по безработице.

На основании выплаченных за предыдущий год застрахованными лицами взносов по страхованию от безработицы, Касса к началу каждого следующего года рассчитывает среднюю заработную плату за один календарный день.

Размером страхового возмещения по безработице является выплачиваемое в течение первых ста дней возмещение в размере 50%, а затем 40% от суммы, выплаченной застрахованному лицу заработной платы за девять месяцев работы до последних трех месяцев, которые предшествовали потере работы.

Установлен верхний предел размера возмещения за один календарный день, который является трехкратным размером средней заработной платы в Эстонии за один календарный день за предыдущий календарный год. В 2017 году возможно в течение первых ста дней получать 46 евро и 65 центов в день и, начиная со 101 дня – 37 евро и 32 цента в день.

В прошлом году от безработицы были застрахованы 617 297 человек, что было на 9209 человек больше, чем в 2016 году.

С 1 января изменилась также дневная ставка пособия по безработице, которая теперь составляет 5 евро и 31 цент в день. В прошлом году дневная ставка пособия по безработице была 4 евро и 86 центов. Размер пособия по безработице за 31 календарный день составляет 164 евро и 61 цент.

BNS