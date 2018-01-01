Счета за зубные протезы можно предоставить до 31 января 2018 года

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Счета за зубные протезы, составленные в 2017 году, можно будет предоставлять Больничной кассе до 31 января 2018 года. Если счета за зубные протезы будут присланы после 31 января, то за них больше нельзя будет получить компенсацию.

„Мы мотивируем людей к проверке своих данных, а также данных своих пожилых близких на момент того, все ли счета за зубные протезы были представлены Больничной кассе“, - сказала руководитель отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн в переданном BNS пресс-релизе.

Необходимая для заключения форма заявления доступна на интернет-странице Больничной кассы. Подписанное заявление и счет за услуги протезирования можно предоставить Больничной кассе тремя разными способами; можно принести документы в бюро обслуживания клиентов Больничной кассы; прислать по почте на адрес Ластекоду 48, Таллинн; или прислать на электронный адрес info@haigekassa.ee .

Начиная с 1 января 2018 года сумму компенсации за зубные протезы можно получить только у таких зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой, при этом сумма льготы будет вычитаться из общей суммы счета непосредственно в момент оплаты.

Чеки за услуги больше не нужно будет предоставлять задним числом, уже после оказания услуги.

„Ни одна из сумм компенсации или неиспользованный остаток компенсации людей не пропадет. Если у человека в конце 2017 года остаток компенсации за зубные протезы составил, например, 120 евро, он сможет его использовать и дальше в 2018 году, просто сделать это будет можно только у договорных партнеров Больничной кассы", - объяснила Фридеманн.

Информацию о том, какие зубные врачи предлагают компенсацию за протезирование зубов можно найти на сайте.

Сумма компенсации за зубные протезы теперь будет составлять 260 евро за три года. Компенсацию имеют право получить застрахованные пенсионеры по инвалидности, пенсионеры по старости, людям с частичной или полной потерей трудоспособности, а также застрахованные лица в возрасте старше 63 лет.

Данные о своей компенсации за зубные протезы можно проконтролировать и на государственном портале www.eesti.ee в рубрике "Информация о лечении и протезировании зубов". Также можно прислать в Больничную кассу подписанный запрос по почте, прислав электронное письмо или посетить одно из бюро обслуживания клиентов Больничной кассы.

BNS