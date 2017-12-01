В Нарве вырастет плата за место в детском саду на 5-6%

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Размер платы за место в детском саду в Нарве рассчитывается, исходя из уровня минимальной заработной платы за предыдущий бюджетный год. Таким образом за основу будет взята минимальная зарплата за 2017 год, то есть 470 евро.

В Нарве плата за детский сад утверждена в 2008 году постановлением Нарвского городского собрания. Эта плата составляет в зависимости от группы и сада 5% или 6% от минимальной оплаты труда, действующей в предыдущий бюджетный год. Таким образом, расчет платы за детский сад в 2018 году пойдет от минимальной оплаты труда 2017 года (470 евро в месяц).

В 2018 году эта плата составит в детских садах Päikene, Sipsik, Cipollino, Pingviin (исключая группы, находящиеся в здании на улице Мыйза, 6) 28,20 евро в месяц. Во всех остальных садах и группах плата составит 23,50 евро в месяц.

Минимальная оплата труда 2018 года окажет влияние на плату за место в детском саду в 2019 году, когда плата составит соответственно 25 евро (5%) или 30 евро (6%) в месяц.

С 1 января в Эстонии уровень минимальной заработной платы составит 500 евро.