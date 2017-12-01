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В центре вниманияМинимальная зарплата работников культуры поднимется до 1150 евро

Дата публикации: Сегодня, 10:29 Просмотрено: 78

Сегодня, 2 января,  будет подписан договор о зарплате работников культуры на этот год, в соответствии с которым минимальная зарплата поднимется до 1150 евро.

 

Минимальная зарплата работников культуры поднимется до 1150 евро

 

В полдень договор в Министерстве культуры подпишут министр культуры Индрек Саар и председатель Центральной организации профсоюзов служащих (TALO) Аго Туулинг. В соответствии с договором минимальная зарплата работников культуры поднимется до 1150 евро. К 2020 году зарплата получающих зарплату от государства работников культуры и тренеров высшей категории должна достичь среднего уровня страны.

В 2017 году минимальная ставка брутто-зарплаты получающих зарплату от государства работников культуры достигла 942 евро.

BNS

 

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