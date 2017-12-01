Катри Райк: президент должна сходить в Нарве в магазин и на концерт

Дата публикации: Вчера, 14:18 Просмотрено: 354

Как сообщает rus.err.ee, депутат горсобрания Нарвы Катри Райк считает, что президент Керсти Кальюлайд прежде, чем приехать на месяц работать в приграничный город, должна встретиться с горожанами и гражданскими активистами, чтобы составить концепцию пребывания президентской канцелярии в Нарве.

"Отношение нарвитян к президенту может зависеть от того, как будет выглядеть пребывание президентской канцелярии в Нарве. Жители города достаточно скептичны в отношении таких акций, когда приезжают из столицы, учат жить и скорее уезжают обратно в свой Таллинн", – сказала Райк порталу ERR Uudised.

Райк рекомендует президенту прежде, чем переехать на месяц в Нарву (как президент заявила в новогоднем интервью телеканалу ETV+), поинтересоваться у жителей приграничного города, что они думают об этой идее, чего они от нее ждут, и тогда составить концепцию пребывания в Нарве.

"Это не должны быть торжественные встречи в горсобрании и Нарвском колледже Тартуского университета, а это должны быть встречи с организатором нарвского BAZAR-а и местного фестиваля мнений Валерией Лавровой, с молодым главным архитектором Нарвы Иваном Сергеевым, с нарвскими журналистами. Это должны быть немного неформальные встречи с активистами гражданского общества", – сказала Райк.

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