+ Галерея. Республика подтвердила статус новых граждан

Дата публикации: Вчера, 14:19 Просмотрено: 199

А именно – на церемонии вручения свидетельств о гражданстве, состоявшейся 22 декабря в Рыцарском зале Нарвского замка в присутствии министра внутренних дел Эстонии Андреса Анвельта.

Новоиспеченные граждане с министром внутренних дел Эстонии Андресом Анвельтом и префектом Идаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Тарво Крууп. Фото: Лолита Виничук

Свидетельства, а вместе с ними изящно выполненные сувенирные копии государственного флага вручали министр, префект Идаской префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Тарво Крууп, а также старший группы участковых констеблей молодежных полицейских Елена Роос-Метсма. Подтверждение своего статуса получили 27 граждан Эстонии, среди которых были не только нарвитяне, но и жители других городов Ида-Вирумаа и даже из Тапа.

Сергей ТРОХАЧЁВ

Фотогалерея: Лолита Винчук