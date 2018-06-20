Уже 10 января можно будет вновь зарегистрироваться на курсы эстонского языка

Дата публикации: Сегодня, 09:26 Просмотрено: 799

Фонд интеграции напомнил, что регистрация на очередные курсы эстонского языка, которые пройдут в следующем полугодии, начнется уже 10 января.

Как сообщила BNS пресс-служба фонда, регистрация начнется 10 января 2018 года в 12 часов по адресу https://www.integratsioon.ee

В 2018 году Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы эстонского языка на категории A1, A2, B1 и B2. В январе откроется, в общей сложности, 41 курс на 650 учебных мест в Таллинне, Тарту, Нарве, Силламяэ, Йыхви и в районе Ахтме г. Кохтла-Ярве.

Курсы, которые будут проводить НКО Atlasnet и Folkuniversitetet Estonia, состоятся с 17.01 по 20.06.2018 года.

Тем, кому не удастся зарегистрироваться в январе, или кому не подходят время и место проведения курсов, фонд сообщил, что новая возможность регистрации появится в августе 2018 года.

Целевой группой курсов являются недостаточно интегрированные постоянные жители и новые иммигранты, для которых эстонский язык не является родным, проживающие в различных регионах Эстонии.

Курсы эстонского языка проводятся при поддержке проекта Европейского социального фонда «Условия предоставления субсидий на меры по поддержке интеграции в эстонском обществе» и средств государственного бюджета, выделяемых Министерством культуры.

BNS