Стартует кастинг телешоу «BRAVO!»

Дата публикации: Вчера, 11:55 Просмотрено: 96

«BRAVO!» — это телевизионное шоу, которое определит самого талантливого и виртуозного молодого певца в странах Балтии.

Участники займут место солистов в популярных музыкальных коллективах и будут соревноваться в исполнении кавер-версий всемирно известных хитов.

Финалистами шоу станут девять исполнителей, которые будут состязаться между собой на большой сцене, на глазах телезрителей Эстонии, Латвии и Литвы.

В конкурсе могут принять участие юные исполнители в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие в Эстонии, Латвии и Литве. Для участия в кастинге необходимо записать короткое (до двух минут) видео, где нужно продемонстрировать свои вокальные умения. Песня (фрагмент) должна быть на английском языке. Допускается запись в домашних условиях, нарезка из прошлых выступлений или ссылки на выступления. В письме ждем краткую информацию об исполнителе: дата рождения, страна и город проживания, опыт выступлений.

Видеоролики нужно прислать на электронный адрес: casting.bravo2018@gmail.com. Срок приема заявок на участие в шоу «BRAVO!» до 7 января 2018. На основе присланных видеозаписей профессиональное жюри выберет тех, кто пройдет во второй этап конкурса, который станет частью телевизионной версии шоу.

«В странах Балтии любят и умеют петь. В сотрудничестве собщественно-правовыми телеканалами Эстонии, Латвии и Литвы мы решили предоставить молодым дарованиям возможность проявить себя за пределами своей страны и получить официальный титул «Лучшего молодого исполнителя 2018», - прокомментировала инициативу создания шоу главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар.

Премьера шоу на общественно-правовых телеканалах Эстонии, Латвии и Литвы назначена на 4 марта 2018 года.

Ольга Харчук, продюсер «BRAVO!»