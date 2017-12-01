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В центре вниманияНАПОМИНАЕМ: Какие дни в этом году сокращенные и какие — нерабочие

Дата публикации: Вчера, 11:30 Просмотрено: 85

НАПОМИНАЕМ: Какие дни в этом году сокращенные и какие — нерабочие

Совсем скоро начинаются рождественские и новогодние праздники. Традиционно в этот период люди начинают путаться в том, какие дни являются на работе сокращенными, а какие — свободными или оплачиваемыми по двойному тарифу.

В этом году сокращенные рабочие дни: 23 декабря и 31 декабря.

Государственные праздники (нерабочие дни): 24 декабря, 25 декабря, 26 декабря и 1 января.

 

НАПОМИНАЕМ: Какие дни в этом году сокращенные и какие — нерабочие

 

 

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