НАПОМИНАЕМ: Какие дни в этом году сокращенные и какие — нерабочие

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Совсем скоро начинаются рождественские и новогодние праздники. Традиционно в этот период люди начинают путаться в том, какие дни являются на работе сокращенными, а какие — свободными или оплачиваемыми по двойному тарифу.

В этом году сокращенные рабочие дни: 23 декабря и 31 декабря.

Государственные праздники (нерабочие дни): 24 декабря, 25 декабря, 26 декабря и 1 января.