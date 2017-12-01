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Вам словоКерсти Кальюлайд: вместо закупки контента у ПБК можно было бы дать деньги ETV+

Дата публикации: Вчера, 11:05 Просмотрено: 118

Керсти Кальюлайд: вместо закупки контента у ПБК можно было бы дать деньги ETV+

Как сообщает rus.err.ee, президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала не тратить средства общественности на ПБК (Первый Балтийский Канал), а отдать их, например, телеканалу ETV+.
Как передают в среду, 20 декабря, утренние новости ETV+, об этом глава государства заявила в итоговом интервью газете Postimees.

Кальюлайд не без сожаления отметила, что у властей сейчас нет иного способа - кроме как через ПБК - донести информацию до русскоязычного населения, что, по ее убеждению, неправильно.

Помимо этого Кальюлайд предложила закрыть Таллиннское телевидение, объединив его с ETV+.

Президент также предложила продолжать работать над увеличением аудитории ETV+. В качестве примера она привела успешную деятельность "Радио 4".

 

rus.err.ee

 

Комментарии (1)

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atuner
Вчера, 17:03
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Сейчас все в интернете есть. Я, например, как поборник украинского языка смотрю телеканал "Интер". А финансирование ЕTV+ смахивает на неприкрытую коррупцию. Все знают, что Кальюлад имеет неформальные отношения с редактором этого канала.
И ведь не стыдно....

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