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If Kindlustus вышел на рынок со страхованием здоровья, которое предназначено для предприятий для покрытия расходов, связанных со здоровьем работников и является хорошим дополнением к государственному медицинскому страхованию. Страхование здоровья возмещает расходы на услуги платного врача-специалиста, например, приём без очереди у врача-специалиста, связанные с восстановительным лечением услуги, расходы на оптические услуги и продукты, и расходы, связанные с лечением зубов.

По словам руководителя личного страхования Кайрит Лииг, начиная с 2018 года у работодателей появится возможность без дополнительного налога на специальные льготы делать расходы на развитие здоровья работников в размере до 400 евро в год, т.е. 100 евро в квартал на одного работника.

„Начиная с нового года работодатель сможет приобрести для своих работников страхование здоровья без дополнительного налога при условии, что оно будет предоставлено всем работникам предприятия. Мы уже несколько лет предлагаем страхование здоровья в Латвии и Литве, и на сегодняшний день это стало там одним из самых популярных видов страхования среди предприятий. „Исходя из изменений в налогообложении, мы видим хорошие возможности для страхования здоровья и на эстонском рынке“, - сказала Лииг.

If Kindlustus и Kantar Emor в августе этого года провели опрос среди 300 эстонских предприятий, в ходе которого выяснилось, что 39% эстонских предприятий предлагают своим работникам связанные со здоровьем пособия. Необходимость новой страховой услуги подтверждает результат опроса: 43% предприятий заинтересованы в страховании частного лечения для своих работников.

„Исходя из результатов опроса, предприятия видят основную пользу страхования здоровья в возможности повысить удовлетворённость работников и мотивацию, а также престиж предприятия как работодателя. В контексте нынешнего недостатка рабочей силы мы, конечно, имеем дело с очень хорошим аргументом в пользу того, чтобы найти и удержать хороших работников. Также это поможет уменьшить количество больничных дней, т.к. при проблеме со здоровьем можно быстрее получить качественное лечение", - добавила Кайрит Лииг.

Страхование здоровье содержит всего восемь защит: амбулаторное и восстановительное лечение, лечение зубов, лекарства по рецепту, вакцинация, стационарное лечение и восстановительное лечение в больнице, очки и контактные линзы.

„Страхование здоровья помогает покрывать расходы платного врача-специалиста и когда непредвиденного несчастного случая ещё не произошло. Например, когда зуб или спина болят, и человек хочет получить незамедлительно врачебную помощь“, - озвучила Лииг.