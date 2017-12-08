Страхование путешествия If покрывает прерывание путешествия, связанное со снежным штормом

Дата публикации: Сегодня, 12:22 Просмотрено: 136

В последние дни в разных странах по всему миру в связи с сильным снегопадом было нарушено или остановлено авиасообщение. Страхование прерывания путешествия If покрывает расходы, связанные с отменой или переносом полётов в связи со снежным штормом.

По словам руководителя группы рассмотрения ущербов личности If Кадри Пуна, на данный момент в If обратились десятки обеспокоенных клиентов с вопросом, как действовать и покроет ли страхование полученный ущерб.

„До их пор было две основные проблемы: либо находящиеся за границей путешественники не могут вернуться обратно домой из-за отложенных или отменённых из-за снежного шторма рейсов, либо не смогли выехать из Эстонии в запланированное путешествие“, - сказала Кадри Пуна.

Находящимся за границей клиентам, которые не могут вернуться в Эстонию, If возмещает такие связанные с возвращением дополнительные расходы, как незапланированный счёт за отель, новые авиабилеты или поездка на такси между отелем и аэропортом. Если клиент не может отправиться в путешествие из Эстонии, рейс откладывается или придётся доплачивать в связи с новыми авиабилетами, то страхование возмещает доплачиваемую клиентом сумму в пределах суммы страхование прерывания путешествия.

„Обращаем внимание, что страхование прерывания путешествия возмещает случаи, если страхование прерывания путешествия было заключено до снежного шторма, т.е. до 08.12.2017. Для более быстрого рассмотрения ущербов просим клиентов попросить у авиафирмы справку об опоздании, откладывании или отмене рейса и по возвращению домой предоставить отделу рассмотрения ущербов связанные со случаем документы о расходах“, - добавила Пуна.

Сообщение об ущербе советуем передать If Kindlustus при первой возможности в интернете по адресу www.if.ee. В случае вопросов просим связаться по круглосуточному телефону страхования +777 1211.

В первую очередь клиентам стоит обратиться к своему организатору путешествий или авиафирме, которые постараются найти самое быстрое решение. Через авиафирму можно получить информацию как обменять билеты или ходатайствовать о получение денег обратно.

If Kindlustus