На Липовой ямке состоится рождественская ярмарка

Дата публикации: Сегодня, 16:23 Просмотрено: 103

Всем-всем, кто любит мастерить и творить чудеса своими руками! А в преддверии новогодних праздников — самое время чудес и приятных подарков для друзей и близких!

Приглашаем Вас на рождественскую ярмарку «Мастерская подарков», которая пройдёт 23 декабря в 15.00 в Пляжном здании на Липовой ямке! В этот день можно сделать подарок своими руками или купить уже готовые игрушки, сувениры, елочные украшения ручной работы и рождественское угощение.

Также в программе наша традиционная лотерея, подведение итогов «Рождественской игры» и награждение участников, отличное настроение, спортивные соревнования и многое другое.

Возьми с собой форму! Только в этот день бесплатная тренировка под руководством символа рождества Дед Мороза!

Не пропустите рождественскую ярмарку!

Приходите сами и обязательно приглашайте друзей!



