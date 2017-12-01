Андрус Хииепуу: отмена геоблокировки позволит жителям Эстонии смотреть телеканалы во всех странах ЕС

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20 марта следующего года вступит в силу постановление Европейского Союза об отмене геоблокировки, что позволит жителям Эстонии смотреть телеканалы во всех странах Евросоюза.

"До этого времени авторские права запрещали трансляцию приобретенных для местного рынка телеканалов в других странах, и поэтому, это очень хорошая новость для часто путешествующих за границу и для живущих в других странах эстоноземельцев, и, конечно же, для провайдеров ТВ услуг" - пояснил член правления Elisa Андрус Хииепуу.

Вступающее в силу весной следующего года постановление позволит сделать дигитальный контент портативным. "Фактически это означает, что весь приобретенный в Эстонии цифровой контент - фильмы, сериалы, электронные и аудиокниги, видеоигры и т.д. - можно будет смотреть и использовать, находясь в других странах Евросоюза" - уточнил Андрус.

По его оценке, определение понятия цифрового рынка и учет потребностей пользователя является очень дружественным и прогрессивным шагом как для клиента, так и для развития бизнеса в этой сфере. "Принятие этого постановления означает, что теперь Elisa, как провайдеру ТВ-контента, не нужно вести переговоры и заключать новые соглашения о расширении прав на трансляцию на другие территории с каждой компанией, обладающей правами на тот или иной телеканал, будет достаточно достигнутых для Эстонии договоренностей" - пояснил Андрус Хииепуу.

По его словам, принятие этого постановление даст клиентам возможность пользоваться такими услугами Elisa как Binge TV или TV Everywhere, находясь и в других странах ЕС. "Другими словами за границей клиент сможет пользоваться точно таким же контентом и функциональностью, как и дома" - добавил Андрус. "Новые и современные решения в области телевизионных услуг позволяют смотреть телевизор не только "по ящику" дома, но с помощью приложения на смартфоне или планшете".

В Elisa с вопросом, можно ли смотреть эстонские каналы, находясь вне Эстонии, регулярно обращается довольно большое количество клиентов. "Достаточно просто привести пример часто путешествующего эстонца - согласно различным данным, например, в Финляндии регулярно работают десятки тысяч человек, там находятся по меньше мере 50 000 наших сограждан, для которых до этого времени отсутствовала возможность полноценного просмотра эстонских телеканалов" - сказал Хииепуу.

Технически пользоваться ТВ-услугой очень легко. В качестве примера из портфеля услуг Elisa можно привести Binge TV, функциональность которой отвечает идее портативности развлекательной услуги - дигибокс работает независимо от того, какое подключение к интернету используется. Помимо интернета нужен только экран - телевизор, планшет или смартфон и питание. Подключить и "взять с собой" очень просто - дигибокс работает и через Wi-Fi. Дополнительно к большому экрану Binge TV можно пользоваться через мобильное приложение на экране планшета или смартфона.

Elisa Eesti AS - часть концерна Elisa и лидер рынка Эстонии в сегментах частного клиента и разговорных карт. Благодаря объединению со Starman Elisa стала ведущим поставщиком услуг платного телевидения и вторым - в области постоянного интернет-соединения. Совместно с Santa Monica Networks компания предоставляет клиентам безопасные решения для сетей и центров обработки данных. Цель компании, которая насчитывает 1000 сотрудников, - стать крупнейшим провайдером услуг в сфере телекоммуникаций и развлечений в Эстонии. Elisa предлагает клиентам услуги мобильной связи, постоянного интернет-соединения, телевидения и помогает предприятиям и государственному сектору повышать эффективность и безопасность с помощью сетевых и инфраструктурных решений в области ИТ-технологий. Оборот компании в третьем квартале 2017 года составил 39,6 млн. евро.

Марика Райски

Руководитель по связям с общественностью Elisa