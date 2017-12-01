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В центре вниманияНепогода продолжается: во многих европейских аэропортах рейсы задерживаются и отменяются

Дата публикации: Сегодня, 15:52 Просмотрено: 79

Непогода продолжается: во многих европейских аэропортах рейсы задерживаются и отменяются

Снежные бури, захватившие вчера Европу, и не думают отступать: в аэропортах опять откладываются и отменяются рейсы. Самый серьезный хаос царит в Брюсселе и Великобритании. Также наблюдаются значительные проблемы в Амстердаме, Париже и Ницце
Напомним, как развивались события.

Вчера в Германии, Голландии и Великобритании начали бушевать снежные штормы. Работа некоторых аэропортов нарушена. Читатели пишут, что не могут вылететь — задержки рейсов.

 

Непогода продолжается: во многих европейских аэропортах рейсы задерживаются и отменяются

 

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