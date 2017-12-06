Продуктовый банк проводит акцию по сбору продуктов для малоимущих

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В пятницу и субботу по всей Эстонии состоится традиционная предрождественская акция по сбору продуктов. В пользу малоимущих семей (при раздаче продуктов отдаётся предпочтение семьям с детьми) можно будет пожертвовать продукты в 47-ми магазинах по всей Эстонии. К кампании присоединились ряд магазинов сетей Prisma, Rimi, Selver, Maksimarket, Konsum и Maxima, а также продуктовый отдел магазина Stockmann в Таллинне. Впервые акция по сбору продуктов пройдёт в этом году в Кейла.

Об этом сообщила BNS пресс-служба Продуктового банка, главного организатора кампании.

Продукты можно пожертвовать в пятницу, в период 13:00-19:00 и в субботу с 12:00-19:00, в некоторых небольших магазинах по стране возможны исключения. Более точную информацию о кампании можно будет узнать у добровольцев Продуктового банка в магазинах.

В своей работе Продуктовый банк ежедневно сотрудничает с магазинами и предприятиями, помогая спасти от утилизации продукты и товары, которые по какой-то причине невозможно продать, и распределяет среди нуждающихся. Дни сбора продуктов — это благотворительная акция Продуктового банка Эстонии, которая даёт возможность обычным людям помочь и поддержать семьи, которые живут в бедности.

Акция сбора продуктов проходит уже 8-ой год подряд. Собранные продукты будут собраны в комплекты и переданы по всей Эстонии людям, живущим за чертой бедности уже к началу рождества. Предпочтение отдаётся семьям с детьми.

Список учавствующих магазинов Ида-Вирумаа:

Narva Prisma с 13:00 до 19:00

Narva Tiimani Maxima с 13:00 до 19:00

Jõhvi Selver c 12:00 до 16:00

BNS