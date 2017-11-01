Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотрено: 72

В субботу, 9 декабря, с 10.00 до 15.00 в нарвской центральной библиотеке состоится рождественская ярмарка.

Приглашаем всех!!!

Приглашаем Вас на показ анимационного фильма «Золушка» (1950, 74 мин.) в 11.00

Показ состоится в рамках серии фильмов Американского уголка Нарвской центральной библиотеки и посольства США.

Фильм будет показан на русском языке с эстонскими субтитрами.

Вход бесплатный.