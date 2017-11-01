В центре вниманияВ нарвской центральной библиотеке состоится рождественская ярмарка
Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотрено: 72
В субботу, 9 декабря, с 10.00 до 15.00 в нарвской центральной библиотеке состоится рождественская ярмарка.
Приглашаем всех!!!
Приглашаем Вас на показ анимационного фильма «Золушка» (1950, 74 мин.) в 11.00
Показ состоится в рамках серии фильмов Американского уголка Нарвской центральной библиотеки и посольства США.
Фильм будет показан на русском языке с эстонскими субтитрами.
Вход бесплатный.