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В центре вниманияВ нарвской центральной библиотеке состоится рождественская ярмарка

Дата публикации: Сегодня, 11:00 Просмотрено: 72

В нарвской центральной библиотеке состоится рождественская ярмарка

 

В субботу, 9 декабря, с 10.00 до 15.00 в нарвской центральной библиотеке состоится рождественская ярмарка.
Приглашаем всех!!!

Приглашаем Вас на показ анимационного фильма «Золушка» (1950, 74 мин.) в 11.00
Показ состоится в рамках серии фильмов Американского уголка Нарвской центральной библиотеки и посольства США.
Фильм будет показан на русском языке с эстонскими субтитрами.
Вход бесплатный.

 

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