Подарки к юбилею Эстонии получат организаторы мероприятий

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Целевой капитал гражданского общества объявляет конкурс ходатайств, направленный на деятельность по информированию и сохранению материалов о подарках к столетию Эстонской Республики, что поможет сделать юбилейную программу более доступной для всех. Срок подачи заявлений о получении поддержки – 28 декабря.

«Открытый конкурс ходатайств поможет организаторам мероприятий и авторам подарков ЭР100 получить дополнительные ресурсы для того, чтобы сделать свои старания более заметными и доступными», – говорит руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. «Более широкое освещение всех этих замечательных начинаний является ключом к тому, чтобы с юбилейной программой ознакомилось как можно больше людей», – добавляет Соэ.

«Поддержку можно попросить, например, для мероприятий по открытию проектов или событий, для заказа памятных знаков, для производства видеоклипов, хроник или печатных материалов, а также для покрытия расходов на рабочую силу, связанных с деятельностью по информированию», – рассказывает руководитель программ поддержки Целевого капитала гражданского общества Мари-Лийз Доленко. «Крупные и малые проекты оцениваются раздельно, главное, чтобы важные мероприятия достигли как можно более широкой аудитории по всей Эстонии», – уточняет Доленко.

Ходатайства о получении поддержки для деятельности по информированию делятся на две части: для малых и крупных проектов. Общий объем конкурса ходатайств составляет 150 000 евро, из них 80 000 евро предназначено для деятельности по информированию малого объема, а для деятельности по информированию крупного объема предназначено 70 000 евро. Перед подачей ходатайства проект или начинание, для которого запрашивается поддержка на информирование или записи материалов о ней, должно быть добавлено либо на страницу подарков ЭР100, либо в календарь событий ЭР100.

Ознакомьтесь с условиями и порядком подачи ходатайств на поддержку.

Конкурс ходатайств организуют фонд Целевой капитал гражданского общества (SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KÜSK) и организационная команда празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики.

Целевой капитал гражданского общества – это подведомственная Министерству внутренних дел организация, цель которой заключается в поддержке развития свободных объединений и усилении гражданского общества. С помощью различных конкурсов и программ фондом была оказана поддержка сотням свободных объединений и тысячам гражданских инициатив по всей Эстонии, в том числе и подаркам к юбилею Эстонии.

В 2018 году исполнится 100 лет с момента создания Эстонской Республики. Более подробная информация о подготовке и мероприятиях: www.ev100.ee/ru.



