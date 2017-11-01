Ждут ваших предложений

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Нарвитянам дали возможность высказать свои претензии к организации работы общественного транспорта и внести предложения для улучшения ситуации.

Ждать, что расписание автобусов изменится уже завтра, не стоит, новое расписание появится только в новом году.

В последнее время общественный транспорт в Нарве вызывает большое число нареканий. Недовольны, кажется, все, кто пользуется городскими и садовыми автобусами. Наша газета уже не раз писала об этом. С тех пор как город отказался от услуг муниципального автобусного предприятия Narva Bussiveod и заключил договор с фирмой AS Atko Bussiliinid, претензии накапливались, и ситуация постепенно накалялась.

Члены комиссии по транспорту, которая организована при городском собрании, провели на прошлой неделе встречу с горожанами, на которой люди высказали свои претензии как по работе городских маршрутов, так и по рейсам в садовые товарищества.

Члены комиссии заверили присутствовавших, что их задачей как раз и является сбор информации для всестороннего анализа ситуации. Однако на то, чтобы составить новое расписание, которое удовлетворило бы заявки горожан, потребуется время. По плану оно должно быть готово к весеннему сезону, при этом летнее расписание должно вступить в силу несколько раньше обычного, в начале апреля, и действовать до конца октября. Возможно, что городу придётся объявлять дополнительный конкурс госпоставки на ряд маршрутов. Может быть, появятся коммерческие линии, например, до кладбища.

Свои предложения об улучшении транспортного сообщения нарвитяне могут присылать в комиссию по общественному транспорту по адресу:

transpordikomisjon@gmail.com или приносить в письменном виде в городское собрание (Петровская пл., 1, зав. канцелярией Игорь Ширай).

