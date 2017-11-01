Народу важно. Возможно ли из Нарвы сделать культурную столицу?

Дата публикации: Вчера, 16:57 Просмотрено: 78

Предложение побороться за почетное звание Европейской культурной столицы 2024 вызывает у нарвитян разную реакцию. Кто-то откровенно смеется, не веря, что из этого что-нибудь получится, а кто-то видит возможность превратиться из эстонской окраины в европейский город.

Так стоит ли нарвитянам напрягаться, и ради чего? Чего больше в статусе культурной столицы — хлопот и трат или славы и прибыли? Готова ли Нарва к такого рода состязанию? Об этом в студии "Народу важно" беседуем с городским художником Денисом Полубояровым и руководителем Нарвского промпарка Вадимом Орловым.

Ведущие: Юрий Николаев и Сергей Степанов.

Источник: ETV+