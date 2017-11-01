Благотворительный рождественский забег 2017

Дата публикации: Вчера, 14:28 Просмотрено: 277

17 декабря в Нарве состоится Благотворительный рождественский забег.

Целью забега является сбор средств на помощь в приобретении новой инвалидной коляски для Константина Живетьева.

Обязательным атрибутом костюмированного забега является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.

Старт и финиш забега на Пушкинской аллее.

План мероприятия

11:00-12:15 Регистрация на месте

12.00 Рождественская ZUMBA - разминка

12.15 Детские забеги 200 m

12.30 Основной старт 3 km без замера времени.

Награждение

- Все участники получат маленький подарок!

- Все дети получат сладкий приз!

- Лотерея от спонсоров забега!

Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма пойдёт Константину Живетьеву).

Кто желает, может пожертвовать и больше.

Детский забег — бесплатно!

Приходите поддержать Благотворительный забег: пробегите, пройдите с палками или просто поддержите детей из детских домов!

Константин нуждается в нашей с вами помощи!

Мероприятие организует спортивный клуб Мотус.