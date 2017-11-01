Благотворительный рождественский забег 2017

В центре вниманияБлаготворительный рождественский забег 2017
Дата публикации: Вчера, 14:28 Просмотрено: 277
17 декабря в Нарве состоится Благотворительный рождественский забег.
Целью забега является сбор средств на помощь в приобретении новой инвалидной коляски для Константина Живетьева.
Обязательным атрибутом костюмированного забега является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
Старт и финиш забега на Пушкинской аллее.
План мероприятия
11:00-12:15 Регистрация на месте
12.00 Рождественская ZUMBA - разминка
12.15 Детские забеги 200 m
12.30 Основной старт 3 km без замера времени.
Награждение
- Все участники получат маленький подарок!
- Все дети получат сладкий приз!
- Лотерея от спонсоров забега!
Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма пойдёт Константину Живетьеву).
Кто желает, может пожертвовать и больше.
Детский забег — бесплатно!
Приходите поддержать Благотворительный забег: пробегите, пройдите с палками или просто поддержите детей из детских домов!
Константин нуждается в нашей с вами помощи!
Мероприятие организует спортивный клуб Мотус.