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В центре вниманияБлаготворительный рождественский забег 2017

Дата публикации: Вчера, 14:28 Просмотрено: 277

Благотворительный рождественский забег 2017

 

17 декабря в Нарве состоится Благотворительный рождественский забег.

Целью забега является сбор средств на помощь в приобретении новой инвалидной коляски для Константина Живетьева.
Обязательным атрибутом костюмированного забега является рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
Старт и финиш забега на Пушкинской аллее.

План мероприятия

11:00-12:15 Регистрация на месте
12.00 Рождественская ZUMBA - разминка
12.15 Детские забеги 200 m
12.30 Основной старт 3 km без замера времени.

Награждение

- Все участники получат маленький подарок!
- Все дети получат сладкий приз!
- Лотерея от спонсоров забега!

 

Плата за участие начиная от 5 евро (вся сумма пойдёт Константину Живетьеву).
Кто желает, может пожертвовать и больше.
Детский забег — бесплатно!

 

Приходите поддержать Благотворительный забег: пробегите, пройдите с палками или просто поддержите детей из детских домов!

Константин нуждается в нашей с вами помощи!

 

Мероприятие организует спортивный клуб Мотус.

 

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