Evari Ehitus - торговая марка, которая устремлена в космос

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Evari Ehitus (https://www.evari.ee/) - одна из старейших фирм в Эстонии, которая занимается строительством крыш. Ее деятельность началась в 1991 году, а сейчас Evari Ehitus - крупнейший и современнейший специалист по плоским крышам в Южной Эстонии.

Успех Evari Ehitus (https://www.evari.ee/kontakt/) руководитель предприятия Рейн Кала объясняет просто: "Мы знаем свою работу, строим хорошо и быстро".

По словам Рейна Кала, для фирмы важны последовательное и непрерывное развитие и инвестиции: "За 26 лет истории промышленный ландшафт Эстонии изменился не слишком сильно. В тоже время, если в поле нашей деятельности попадала какая-нибудь новинка, мы всегда стремились ее опробовать. В настоящий момент мы применяем аллюминизированную самоклеющуюся пароизоляцию и пеностекло, которое имеет много полезных свойств для строительства".

Новая пароизоляционная мембрана или просто пароизоляция

По словам руководителя Evari Ehitus Рейна Кала пароизоляционная мембрана TECHNOELAST VB 500 SELF представляет собой алюминизированную парозащиту, которую удобно использовать для защиты от пара конструкций крыши из оцинкованных стальных профилей.

Этот материал хорошо подходит для защиты кровли от влаги в коммунальных и производственных помещениях, но этот же материал подойдет и для пароизоляции зданий, в которых поддерживается нормальный температурный режим и уровень влажности.

Первым объектом, где Evari Ehitus применил TECHNOELAST VB 500 SELF, стало новое здание SEBE в Тартуском уезде. Под крышей этого здания осуществляется мойка и обслуживание автобусов, поэтому количество пара и уровень влажности в нем выше среднего. Плоская крыша над этим зданием была возведена весной-летом этого года.

"Укладывать пароизоляцию следует очень аккуратно, потому что если пар проникнет внутрь конструкции крыши, попавшая туда влага значительно снизит теплоизоляцию, появится плесень и прочие неприятные последствия", - говорит Кала. С точки зрения надежности и долговечности крыши, предотвращение попадания влаги в ее конструкцию чрезвычайно важно. Это касается как попадания влаги с улицы, так и из-под кровли".

Пеностекло - уникальный теплоизоляционный материал

Вопрос о том, стоит ли делать теплоизоляцию крыши или нет зависит от того, как в дальнейшем планируется использование здания и его внутренних помещений. В качестве теплоизоляционного материала крыши в основном используются стекловата, термопена и засыпка мелким гравием мелкой фракции.

В качестве новинки для утепления плоских крыш стали использовать пеностекло. Одним из первых объектов в Эстонии, где широко применялось пеностекло, стал торговый и развлекательный центр Kvartal, расположенный в самом сердце Тарту.

"Пеностекло - это крепкий и эффективный термоизоляционный материал. Он представляет собой блоки пористого стекла, которые крепятся к базовой поверхности горячим битумом. В результате получается изоляционный слой с очень хорошими свойствами", - объясняет Рейн Кала и продолжает: "Пеностекло - самый прочный материал из тех, что используются для теплоизоляции крыши, у него хорошая влагостойкость. Пеностекло на 100% состоит из стекла, которое не вступает в реакцию с большинством химических соединений. Пеностекло не станет подходящей средой обитания для роста грибков, плесени и микрооганизмов. Сквозь этот материал не прорастут корни растений, не проберутся грызуны и прочие вредители. Кроме этого, на свойства пеностекла не влияют ни вода, ни огонь".

"Уровень теплоизоляции ограничен лишь количеством приклеенных горячим битумом в базовой основе термоизоляционных слоев. Таким образом, мы можем устанавливать и пароизоляцию и термоизоляционный слой под ним. Пеностекло не требует использования специального крепежа. Блоки пеностекла просто укладываются на горячий битум на наклонную или плоскую крышу. Под такой крышей размещаются помещения современного и популярного центра V SPA".

Представительское портфолио

Выполненные Evari Ehitus работы (https://www.evari.ee/katuse ehitus-tehtud-tood/) внушают уважение: Ahhaa Keskus, Eesti Rahvusarhiiv, EMÜ Spordihoone, несколько этапов Lõunakeskus, Kvartali Keskus, TÜ Chemicum, отель Lydia и многие прочие великолепные здания в Южной Эстонии.

Заслуживает внимания и новый склад-офис предприятия, который был построен осенью этого года. На крыше своего нового здания фирма Evari Ehitus разместила свою рекламу - такими крупными буквами, что их видно из космоса.

"Построенная крыша так хороша, что она заслуживает такой рекламы", заключает Рейн Кала.

По информации Evari Ehitus