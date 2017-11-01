На портале eesti.ee можно проверить освобождение от подоходного налога

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С пятницы пенсионеры и получатели компенсаций могут проверять на портале eesti.ee, учитывает ли департамент социального страхования при выплате пенсии или компенсации налоговую льготу.

Если получатель компенсации или работающий пенсионер не подал ходатайство или хочет его изменить, это можно сделать там же: eesti.ee– «Гражданину» – «Пособия и социальная помощь» – «Ходатайство об освобождении от подоходного налога». Ходатайство можно также отправить по адресу электронной почты tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee или по адресу Endla 8, Tallinn. Кроме того, ходатайство можно принести в бюро обслуживания департамента социального страхования.

Если человек хочет, чтобы необлагаемый налогом минимум учитывался со следующего месяца, ходатайство следует подать до 20 числа. Поданные после 20 числа ходатайства учитываются через месяц.

Департамент социального страхования на этой и следующей неделе отправит получателям пенсий и компенсаций сообщения об освобождении от подоходного налога. Сообщения отправят тем, кто, по данным департамента, в 2017 году не получал зарплату и автоматически получает от департамента налоговую льготу. Сообщения также пришлют людям, которые получают пенсию или компенсацию в размере более 2100 евро в месяц.

Пенсионеры, которые не работали в 2017 году, не должны подавать ходатайство об освобождении от подоходного налога. Департамент сам рассчитывает для них необлагаемую налогом сумму.

Дополнительная информация доступа на сайте департамента социального страхования, по инфономеру 661 0551 и по адресу электронной почты tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee.

BNS