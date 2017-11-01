Самый дорогой выезд с дороги этой осенью достиг 40 000 евро

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Метеослужба обещает в ближайшие дни мокрый снег и снежный шторм, в результате чего дорожные условия станут сложными. Самая крупная компенсация, выплаченная If Kindlustus этой осенью в связи со скользкой дорогой, достигает 40 000 евро: в Харьюмаа автомобиль 2017. года выпуска потерял управление на скользкой дороге. В результате выезда с дороги автомобиль пошел на списание. Начиная с конца октября, в If Kindlustus сообщили о 120 случаях, где водители указывали причиной аварии скользкие дорожные условия.

По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов If Kindlustus Таави Киибуса, с началом морозов и скользких условий всегда растет количество ДТП.

„Ежедневно сталкиваясь с несчастными случаями, мы видим, что снежные дорожные условия приходят для водителей автотранспорта всё-таки неожиданно. Поскольку с 1. декабря для автомобилей обязательны зимние шины, то хорошие зимние шины при езде по скользкой дороге очень важны. Также необходимо соблюдать большую дистанцию, чем обычно. В-третьих, напоминаю, что с ухудшимся дорожными условиями необходимо выбирать подходящую скорость движения и не пытаться во что бы то ни стало ехать с максимальной разрешённой скоростью”, – добавил Киибус.

Советы If при движении в снежный шторм:

* Позаботьтесь о том, чтобы лобовое стекло было чистым и дворники в порядке. При езде в темное время суток видимость ухудшают трещины на лобовом соколе и скапливающаяся туда вода.

* При начале движения хорошо очистите автомобиль от снега, в том числе крышу. В противном случае снег может упасть на лобовое стекло едущего сзади автомобиля и вызвать опасную дорожную ситуацию.

* Выезжая в снежный шторм, убедитесь, что в автомобиле достаточно топлива.

* В темное время усталость приходит раньше и, в связи с этим, замедляется скорость реакции. При длительной поездке делайте остановки, чтобы отдохнуть.

По информации If Kindlustus