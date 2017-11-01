Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В центре вниманияПустошь на Йоарге для парковки не предназначена

Дата публикации: Вчера, 21:31 Просмотрено: 196

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы обратился через местные СМИ к автовладельцам, паркующим свои автомобили около пляжного здания Йоаорг.

Пустошь на Йоарге для парковки не предназначена

- Доводим до вашего сведения, что грунт около пляжного здания Йоаорг, где паркуют на данный момент автомобили, не предназначен для парковки, - предупреждает департамент.

И сообщает далее, что в следующем году на этом месте начнется строительство новой пешеходной дорожки к зданию, вокруг которой будет зеленая зона.

Пустошь на Йоарге для парковки не предназначена

- Сейчас сделаны подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории, а автомобили портят уже проделанную работу и при этом нарушают правила дорожного движения, въезжая под запрещающий знак, - досадуют чиновники. И напоминают, что законная парковка находится справа от дорожки, на заасфальтированной территории.

Пустошь на Йоарге для парковки не предназначена

"ВП"

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
три + ноль (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100