Пустошь на Йоарге для парковки не предназначена

Дата публикации: Вчера, 21:31 Просмотрено: 196

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы обратился через местные СМИ к автовладельцам, паркующим свои автомобили около пляжного здания Йоаорг.

- Доводим до вашего сведения, что грунт около пляжного здания Йоаорг, где паркуют на данный момент автомобили, не предназначен для парковки, - предупреждает департамент.

И сообщает далее, что в следующем году на этом месте начнется строительство новой пешеходной дорожки к зданию, вокруг которой будет зеленая зона.

- Сейчас сделаны подготовительные работы для дальнейшего благоустройства территории, а автомобили портят уже проделанную работу и при этом нарушают правила дорожного движения, въезжая под запрещающий знак, - досадуют чиновники. И напоминают, что законная парковка находится справа от дорожки, на заасфальтированной территории.

"ВП"