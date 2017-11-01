Поможем «Кукушечке»

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«Рождественский благовест» на Радио 4 проводится уже в 25-й раз. Адресат юбилейной благотворительной акции в этом году — дневной центр «Кяо» в Таллинне. Здесь воспитываются и учатся дети с тяжелой, глубокой и несколькими степенями инвалидности.

В центре получают медицинскую помощь и основное образование 42 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. В ходе нынешнего «Рождественского благовеста» с 24 декабря по 7 января будут собраны средства на приобретение специализированной игровой площадки, ведь дети всегда остаются детьми, но особенным детям должны быть созданы и особые условия для игр.

Специальная детская площадка центру действительно давно необходима. Стоит она примерно 20 тысяч евро. Как сказала директор центра Мерике Мельсас, дело даже не в том, сколько денег принесет благотворительная акция, а в том, что люди станут больше внимания обращать на детей с тяжелыми недугами, будут стараться помочь им и поддержать.

За 24 года работы проект Радио 4 «Рождественский благовест» собрал более 255 тысяч евро для помощи самым разным лечебным и социальным детским учреждениям. Рекордной по сумме пожертвований оказалась прошлая акция, когда средства собирались на подвесную систему для детей-инвалидов детского центра «Матвейка» в Нарве.

Передачи «Рождественского благовеста» проходят с 24 декабря (лютеранского Рождества) до 7 января (православного Рождества) с 16:05 до 19:00. Круглосуточный телефон для пожертвований будет работать с 11 декабря по 7 января.

Каждый участник благотворительной акции может через Радио 4 поздравить своих друзей или родственников, передать привет коллегам или знакомым. Для этого следует отправить свои послания вместе с копией банковского платежного поручения на адрес Радио 4 Гонсиори 21, Таллинн, 10147 или по электронной почте: r4@err.ee.



Банковские реквизиты:

Имя получателя

— MTÜ Inimeselt inimestele

Номер счета в SEBbank

— EE361010220266101225

Телефоны

для пожертвований:

9007008

— стоимость разговора 5 евро

9007009

— стоимость разговора 15 евро.

«Рождественский благовест» поддерживают Telia, Tele2, Elisa.

По информации организаторов акции