+ Галерея. Устно и письменно: читатели и редакции пообщались в Нарвском колледже

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Очередной День читателя, прошедший в субботу, 25 ноября, в Нарвском колледже ТУ, собрал читателей двух изданий - «Виру Проспекта» и «Нарвской Газеты». Это общение было весьма полезным как для тех, кто газету читает, так и тех, кто ее выпускает.

Ждут критики и полемики

На приглашение встретиться с коллективом редакции, поучаствовать в розыгрыше лотереи, посмотреть выступления артистов и художественный фильм откликнулось довольно много читателей наших газет. Многие из них потрудились заранее заполнить анкету, в которой предлагалось сообщить о том, что в газетах нравится и что можно было бы изменить к лучшему.

Знакомство с заполненными анкетами показало, что читают нашу газету люди не просто грамотные и вдумчивые, но и требовательные к содержанию. Так, некоторые отмечали, что нуждаются в информации не только по Нарве, но и по Эстонии в целом, что любят полемику и хотят видеть в газетах разные точки зрения на одну проблему. По-прежнему интересует читателей работа органов местной власти. К слову, от городского собрания поздравить коллектив двух газет с очередным Днем читателя пришла заместитель председателя Лариса Оленина, пожелавшая газетам и их читателям жизни долгой и плодотворной. Ее присутствием некоторые собравшиеся тут же воспользовались, чтобы поделиться своими мыслями о событиях, происходящих сегодня в городском собрании.

На этот раз публику веселили -юные танцоры хореографического ансамбля «Нарва» (рук. Наталья Боровкова) - и воспитанницы вокальной школы-студии Pääsuke под руководством Елены Коломийцевой.

Предложили много тем

Некоторые читатели подошли к заполнению анкеты весьма творчески и сами увеличили отведенную на ответы площадь. Так, например, поступила читательница «НГ» Ольга Иванова, предложившая больше писать о проблемах с автобусным расписанием и движением, поскольку у нарвитян, пишет она, всегда есть претензии к обслуживающей наш город фирме. Еще госпожа Иванова предложила чаще обращать внимание на запущенные территории и здания, а властям посоветовала последние сносить или камуфлировать, чтобы не портили вид города.

Ольга Иванова и Валентина Ражева стали победительницами конкурса анкет для читателей «Нарвской Газеты» и «Виру Проспекта» и получили в качестве награды билеты на концерт певицы Катерины Голицыной.

Шеф-редактор «Виру Проспекта» Светлана Зайцева поведала собравшимся о проектной деятельности, которая помогает обеим газетам держаться на плаву. И подарила подписки на газеты партнерам по проекту «Благовестник Вирумаа» - приходам Нарвской и Причудской епархии, а также богадельне при Храме Нарвской иконы Божией Матери.

Не будем грустить о глянце

Завершая обзор заполненных читательских анкет, справедливости ради надо отметить, что многие наши читатели жалеют об утрате телевизионной программы в виде журнала «На досуге» с глянцевой обложкой. Сообщаем по этому поводу в очередной раз, что все публикации досугового плана из этого журнала перекочевали в основную газету. И теперь материалы на тему здоровья, красоты, садоводства и домоводства, а также детскую страничку можно читать в самой газете. Телевизионная программа и кроссворд остались в приложении «Телевиза». Такое решение редакционным советом было принято из необходимости развивать саму газету, а не программу телевидения. Надеемся, что дойдет очередь и до программы.

Улыбки, смех, оживление традиционно царят на Днях читателя.

Впервые — кино и экскурсия

Остается добавить, что завершилась встреча показом художественной ленты «1814». Ее редакции «Виру Проспекта» предоставили создатели фильма за выпуск первого зарубежного издания «Лицеист», в течение целого года рассказывавшего об Императорском Царскосельском лицее накануне его 200-летия. Фильм, снятый по исторической тематике в жанре детектива (что немаловажно - эстонским режиссером Андресом Пуустусмаа) нашим читателям, судя по отзывам, понравился.

Многие участники вечера с удовольствием воспользовались возможностью прогуляться по зданию колледжа в сопровождении экскурсовода, чью роль исполнила сотрудник колледжа ТУ Анна Маркова. Для многих читателей это знакомство с колледжем состоялось впервые.

Спасибо за встречу, друзья, за добрые слова! Увидимся с вами в следующем году!

В качестве подарка за дельные предложения в адрес редакции (в анкете) - билеты на концерт.

Праздник провести нам помогли:

Estinvait OÜ

Narva Linnavalitsus

Kultuuriosakond

Lonstrong OÜ

Центр культуры Geneva

Narva Tes Plus OÜ

Магазин «1000 мелочей».

Спасибо всем!

Наталья Соболева

Фото: Лолита Виничук